Euro, TL Karşısında Tarihi Rekor Kırdı

KÜRESEL PİYASALARDA DÖVİZ KURLARINDA REKOR SEVİYELER

Küresel piyasalardaki para politikası ayrışması döviz kurlarında yeni rekor seviyelerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Haftanın ilk işlem gününde Euro, Türk Lirası karşısında 48,2954 seviyesine ulaşarak tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı. Bu tarihi yükseliş, Euro’nun ABD Doları karşısında değer kazanmasının arkasında yatıyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) eylülde faiz indirimine gitme beklentisi Dolar üzerinde baskı oluştururken; Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz indirim döngüsünü sonlandırdığına dair gelen sinyaller, Euro’yu güçlendiriyor. Dolar/TL ise haftaya 41,12 seviyesinden başladı.

DOLAR/TL VE EURO/TL GRAFİKLERİ

Saat 09.25 itibarıyla 41,1250’den işlem gören Dolar, önceki kapanışa göre %0,07 artış gösterdi. Aynı dakikalarda Euro/TL %0,5 artışla 48,2580’den, Sterlin/TL ise %0,1 artışla 55,6850’den satılmakta. Piyasalardaki bu yeni rekorun temel itici gücü, Euro’nun ABD Doları karşısında uluslararası arenada değer kazanması oldu. Son dönemlerde küresel merkez bankalarının para politikalarına ilişkin beklentiler döviz kurları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

Bu bağlamda, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yakın gelecekte faiz indirimlerine başlayacağına dair artan beklentiler Dolar üzerinde bir baskı unsuru oluştururken, Avrupa tarafında faiz indirim döngüsünün sona erdiği yönündeki sinyaller Euro’yu Dolar karşısında daha güçlü bir konuma taşıdı. Bu iki temel beklentinin birleşimi, Euro/Dolar paritesinin yükselişe geçmesine neden oldu. Euro’nun uluslararası piyasalardaki değer kazanması, yurt içinde Euro/TL kurunun yukarı yönlü ivmelenerek rekor kırmasını sağladı.

Türkiye’deki yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından Dolar ile birlikte en popüler döviz birimi olarak kabul edilen Euro’daki bu tarihi yükseliş piyasalarda dikkatle takip ediliyor. Euro’nun uluslararası piyasalardaki gücünü yansıtan bu gelişme, Euro/Dolar paritesindeki seyir ile yurt içi kurlar üzerindeki doğrudan etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Küresel merkez bankalarından gelecek yeni sinyallerin ve para politikası kararlarının Euro’nun hem Dolar hem de Türk Lirası karşısındaki seyrinde belirleyici olması bekleniyor.

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından şu an 41,1250 seviyesinden işlem görüyor. Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden Dolar/TL, günü önceki kapanışının %0,20 üzerinde 41,1025’ten tamamladı. Dolar endeksi ise %0,2 düşüşle 97,6 seviyesinde bulunuyor. ABD’de açıklanan ekonomik verilerin fiyat artışları üzerindeki endişeleri tekrar gündeme getirmesine rağmen, Fed’in eylülde faiz indirimine gidebileceği ihtimalleri varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

ABD’de açıklanan çekirdek kişisel tüketim harcamaları verisi fiyat artışları üzerindeki endişeleri destekliyor. Temmuzda %0,5 artış gösteren kişisel tüketim harcamaları, Fed’in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise aylık bazda %0,3 yükseldi. Yıllık bazda ise bu endeks %2,9 ile son 5 ayın en yüksek artışını gösterdi.

Süreçte Fed yetkililerinin açıklamaları da izleniyor. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, iş gücü piyasasında yavaşlama belirtileri olduğunu ve tarifelerin enflasyonu yükseltse de bunun geçici bir durum olduğunu belirtiyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in eylül ayında %88 ihtimalle faiz indirimi yapacağı tahmin ediliyor. Yıl sonuna kadar ise toplamda iki kez faiz indirimine gidileceği öngörülüyor. Analistler, bugün yurt içinde büyüme ve yurt dışında dünya genelinde imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirtiyor.