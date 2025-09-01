Euro, TL Karşısında Tarihi Rekor Kırdı

KÜRESEL PİYASALARDA DÖVİZ KURLARI YENİ REKORLAR KIRMAKTADIR

Küresel piyasalardaki para politikası ayrışması, döviz kurlarında yeni rekorları beraberinde getiriyor. Haftanın ilk işlem gününde Euro, Türk Lirası karşısında 48,2954 seviyesini görerek tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı. “Bu tarihi zirvenin arkasında, Euro’nun ABD Doları karşısında küresel çapta değer kazanması yatıyor.” ABD Merkez Bankası’nın (Fed) eylülde faiz indirimine gideceği beklentisi, Dolar üzerinde baskı yaratırken; Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz indirim döngüsünü sonlandırdığına dair sinyaller, Euro’yu güçlendirdi. Dolar/TL haftaya 41,12 seviyesinden başlamış olup, saat 09:25 itibarıyla 41,1250’den işlem görmekteydi.

DOLAR/TL KURLARINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR

Saat 09:25 itibarıyla Dolar, önceki kapanışa göre %0,07 artış gösterdi. Aynı dakikalarda Euro/TL %0,5 artışla 48,2580’den işlem görürken, Sterlin/TL ise %0,1 artışla 55,6850’den satılmaktadır. Piyasalardaki bu yeni rekorun temel itici gücü, Euro’nun ABD Doları karşısında uluslararası arenada değer kazanması oldu. Son dönemde küresel merkez bankalarının para politikalarına ait beklentiler, döviz kurları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. “ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yakın gelecekte faiz indirimlerine başlayacağına dair artan beklentiler, Dolar üzerinde bir baskı unsuru oluşturdu.”

EURO’NUN DEĞERİ YÜKSELİYOR

Diğer yandan, Avrupa cephesinde faiz indirim döngüsünün son bulduğuna dair gelen sinyaller, Euro’yu Dolar karşısında daha güçlü bir konuma taşıdı. Bu iki temel beklentinin birleşimi, dünyanın en önemli paritesi olan Euro/Dolar paritesinin yükselişine neden oldu. Euro’nun küresel çapta Dolar’a karşı değerlenmesi, yurt içinde de Euro/TL kurunun yukarı yönlü ivmelenerek rekor kırmasını beraberinde getirdi. Türkiye’deki yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından Dolar ile birlikte en popüler döviz birimi olarak kabul edilen Euro’daki bu tarihi yükseliş, piyasalarda dikkatle takip ediliyor.

ABD Merkez Bankası Gözlemleniyor

“Euro’nun uluslararası piyasalardaki gücünü yansıtan bu gelişme, Euro/Dolar paritesindeki seyrin yurt içi kurlar üzerindeki doğrudan etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.” Küresel merkez bankalarından gelecek yeni sinyallerin ve para politikası kararlarının, Euro’nun hem Dolar hem de Türk Lirası karşısındaki seyrinde önümüzdeki dönemde de belirleyici olması bekleniyor. Dolar/TL haftaya 41,12 seviyesinden başlayarak, 41,1250 seviyesinden işlem görmektedir. “Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden Dolar/TL, önceki kapanışının yüzde 0,20 üzerinde 41,1025’ten tamamlamıştı.”

EKONOMİK VERİLER DİKKATLE TAKİP EDİLİYOR

Cuma günü açıklanan çekirdek kişisel tüketim harcamaları verisi fiyat artışlarına yönelik endişeleri arttırdı. “ABD’de kişisel tüketim harcamaları temmuzda yüzde 0,5 ile beklentilere paralel arttı.” Fed’in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de temmuzda aylık bazda yüzde 0,3 yükseldi. “Analistler, bugün yurt içinde büyüme, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirtti.”