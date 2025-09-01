Euro, TL Karşısında Tarihi Zirveye Ulaştı

KÜRESEL PİYASALARDAKİ PARA POLİTİKASI AYRIŞMASI

Küresel piyasalardaki para politikası ayrışması, döviz kurlarında yeni rekorlara yol açıyor. Haftanın ilk işlem gününde Euro, Türk Lirası karşısında 48,2954 seviyesine ulaşarak tarihindeki en yüksek değere erişti. Bu rekorun arkasındaki etken, Euro’nun ABD Doları karşısında uluslararası arenada değer kazanması oldu. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) eylülde faiz indirimine gideceği yönündeki beklentiler, Dolar üzerinde baskı yaratırken; Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz indirim döngüsünün sona erdiğine dair verdiği sinyaller, Euro’yu güçlendirdi. Dolar/TL haftaya 41,12 seviyesinden başladı. Saat 09.25 itibarıyla Dolar, 41,1250 seviyesinden işlem görerek önceki kapanışa göre %0,07 artış gösterdi. Aynı dakikalarda Euro/TL %0,5 artarak 48,2580’den, Sterlin/TL ise %0,1 artışla 55,6850’den işlem görüyor.

DÖVİZ KURLARI ÜZERİNDE BELİRLEYİCİ BEKLENTİLER

Piyasalardaki bu yeni rekorun temel itici gücü, Euro’nun ABD Doları karşısında uluslararası alanda değer kazanması oldu. Uygulanan para politikalarına dair beklentiler, döviz kurları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Fed’in yakın zamanda faiz indirimleri başlatacağına yönelik artan beklentiler, Dolar üzerinde bir baskı unsuruna dönüşüyor. Diğer yandan, Avrupa tarafında ise faiz indirim döngüsünün sona erdiğine dair gelen sinyaller, Euro’yu daha güçlü bir konuma getiriyor. Bu iki önemli beklentinin birleşimi, Euro/Dolar paritesinin yükselmesine neden oldu. Euro’nun yurt içinde yükseliş göstermesi, yatırımcılar açısından dikkatle izleniyor.

DOLAR/TL SEVİYESİNDEKİ HAREKETLER

Dolar/TL haftaya güçlü bir artışla başlamasının ardından 41,1250 seviyesinden işlem görmeye devam ediyor. Cuma günü yükseliş eğiliminde olan Dolar/TL, sezonu önceki kapanışının %0,20 üzerinde 41,1025’ten tamamlamıştı. Bugün saat 09.25 itibarıyla Dolar, önceki kapanışın %0,07 üzerinde 41,1250’den işlem gördü. Aynı dakikalarda Euro/TL %0,5 artarken, Sterlin/TL’de %0,1 artış kaydedildi. Dolar endeksi ise %0,2 düşüşle 97,6 seviyesinde bulunuyor.

ABD’de açıklanan ekonomik veriler, fiyat artışlarına dair endişeleri tekrar gündeme getirse de Fed’in eylülde faiz indirimine gidebileceği olasılıkları varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Cuma günü açıklanan çekirdek kişisel tüketim harcamaları verisi, fiyat artışları üstüne olan endişeleri destekledi. Temmuz ayında kişisel tüketim harcamalarının %0,5 oranında arttığı bildirildi. Fed’in enflasyon için dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, Temmuz’da aylık %0,3, yıllık %2,9 ile son 5 ayın en yüksek artışını gördü. Süreçte Fed yetkililerinin açıklamaları da dikkatle takip ediliyor. Örneğin, San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, iş gücü piyasasında yavaşlama belirtilerinin olduğunu ifade ederek, tarifelerin enflasyonu yükseltebileceği ancak bunun geçici bir durum olduğunu belirtti. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in eylül ayında %88 ihtimalle faiz indirimi yapacağı öngörülürken, yıl sonuna kadar toplam iki kez faiz indirimine gidebileceği tahmin ediliyor. Analistler, gün içerisinde yurt içinde büyüme verileri, dünya genelinde ise imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini aktarıyor.