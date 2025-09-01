Euro, TL Karşısında Yeni Rekor Kırdı

KÜRESEL PİYASALARDA DÖVİZ KURLARINDA REKOR ARTILAR

Küresel piyasalardaki para politikası ayrışması, döviz kurlarında yeni rekorlar yaratıyor. Haftanın ilk işlem gününde Euro, Türk Lirası karşısında 48,2954 seviyesini görerek tüm zamanların en yüksek değerine ulaşmış durumda. Bu tarihi zirvenin arkasında, Euro’nun ABD Doları karşısında uluslararası ölçekte değer kazanması yatıyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) eylülde faiz indirimine gideceği beklentisi, Dolar üzerinde baskı oluştururken; Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz indirim döngüsünü sonlandırdığına dair gelen sinyaller, Euro’yu güçlendirmiş durumda. Dolar/TL ise haftayı 41,12 seviyesinden başlatıyor. Saat 09.25 itibarıyla 41,1250’den işlem gören Dolar, önceki kapanışa göre %0,07 artış gösteriyor. Aynı dakikalarda Euro/TL %0,5 artış ile 48,2580’den, Sterlin/TL ise %0,1 artışla 55,6850’den işlem görmeye devam ediyor.

Piyasalardaki bu yeni rekorun temel itici gücü, Euro’nun ABD Doları karşısında uluslararası arenada değer kazanması oldu. Son dönemde küresel merkez bankalarının para politikalarına dair oluşan beklentiler, döviz kurları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Bu bağlamda, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yakın gelecekte faiz indirimlerine başlayacağına dair artan beklentiler, Dolar üzerinde bir baskı unsuru oluştururken; Avrupa cephesinde faiz indirim döngüsünün sona erdiğine dair gelen sinyaller Euro’yu Dolar karşısında daha güçlü bir hale getiriyor. Bu iki önemli beklentinin birleşimi, Euro/Dolar paritesinin yükselişe geçmesine neden oluyor. Euro’nun küresel pazarda Dolar’a karşı değerlenmesi, yurt içinde de Euro/TL kurunun yukarı yönlü bir ivme ile rekor kırmasına yol açtı. Türkiye’deki yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından, Dolar ile birlikte popüler döviz birimi olarak kabul edilen Euro’daki bu tarihi yükseliş, piyasalarda yakından izleniyor.

GÖZLER DOLAR/TL SEVİYESİNDE

Dolar/TL haftaya yükselişle başlamasının ardından 41,1250 seviyesinden işlem görüyor. Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden Dolar/TL, günü önceki kapanışının %0,20 üzerinde 41,1025’ten tamamlamıştı. Bugün saat 09.25 itibarıyla Dolar, önceki kapanışın %0,07 üzerinde 41,1250’den işlem görmeye devam ediyor. Aynı dakikalarda Euro/TL %0,5 artışla 48,2580’den, Sterlin/TL ise %0,1 artışla 55,6850’den el değiştiriyor. Dolar endeksi, %0,2 düşüşle 97,6 seviyesine iniyor. ABD’de açıklanan ekonomik verilerden alınan sinyaller fiyat artışlarına dair belirsizlikleri yeniden gündeme taşırken, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) eylülde faiz indirimine gidebileceği ihtimalleri varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

FED’A İLİŞKİN BEKLENTİLER DEVAM EDİYOR

Cuma günü açıklanan çekirdek kişisel tüketim harcamaları verisi, fiyat artışlarına dair endişeleri destekliyor. Bu bağlamda, ABD’de kişisel tüketim harcamaları temmuzda %0,5 ile beklentilere paralel artış gösterdi. Fed’in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de temmuzda aylık bazda %0,3 yükseldi ve yıllık bazda %2,9 ile son 5 ayın en hızlı artışını gösterdi. Söz konusu veri, piyasaların dikkatini çekiyor. Süreçte Fed yetkililerinin açıklamaları da izleniyor. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, iş gücü piyasasının yavaşlama belirtileri gösterdiğini ve tarifelerin enflasyonu yükseltse de bu tür fiyat artışlarının bir defaya mahsus olduğunu ifade etti. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in eylül ayında %88 ihtimalle faiz indirimi yapacağı tahmin ediliyor ve bankanın yıl sonuna kadar toplamda iki kez faiz indirimine gideceği öngörülüyor. Analistler, bugün yurt içinde büyüme verileri ile dünya genelindeki imalat sanayi PMI verilerinin de takip edileceğini belirtiyor.