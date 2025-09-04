Eurobasket 2025’te Türkiye, Sırbistan’ı Yendi

EUROBASKET 2025 A GRUBU SON MAÇI

A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 A Grubu’ndaki son karşılaşmasında Sırbistan’ı 95-90 yenerek grubunu namağlup lider olarak tamamladı. Bu tarihi maç, spor dünyasında ve medyada büyük bir yankı uyandırdı. Aynı zamanda Alperen Şengün ile Nikola Jokic arasındaki çekişmenin ön plana çıktığı bu karşılaşma sonucunda, millilerin son 16 turundaki rakibi İsveç oldu. Türkiye’nin bu zaferi, sadece Avrupa’da değil, tüm dünyada basketbolseverleri sevindirdi. İki ülke, bu turnuvada A Grubu’nda 1’inci ve 2’nci sıraları garanti ettiği için final veya üçüncülük maçına kadar birbirleriyle eşleşmeyecek.

ALPEREN ŞENGÜN MAÇIN YILDIZI OLDU

Sırbistan Milli Takımı’nın yıldızı Nikola Jokic, maç boyunca 16 şut kullanarak bunların 10’unu sayıya çevirerek 22 sayı, 9 ribaund, 4 asist, 3 top çalma, 1 blok ve 31 verimlilik puanıyla maçı tamamladı. Karşılaşma sonunda 23 yaşındaki Alperen Şengün, performansıyla maçın oyuncusu ödülünü aldı. Kullandığı 17 şuttan 10’unu sayıya çeviren Alperen, 28 sayı, 13 ribaund, 8 asist ve 37 verimlilik puanıyla dikkat çekti. Her iki NBA yıldızının EuroBasket 2025’te karşı karşıya geldiği bu eşleşme, tüm dünyada spor otoritelerinin gündeminde yer buldu.

FIBA, ŞENGÜN VE JOKİC’İ ÖNE ÇIKARDI

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Alperen ile Jokic’in mücadelesini “Çağlar Boyu Sürecek Savaş: Şengün ve Jokic” başlığıyla duyurdu. “Bu karşılaşma, yakın EuroBasket tarihinin en iyi eşleşmelerinden biri olarak tarihe geçecek” ifadeleriyle bu eşleşmeyi haberleştirdi. FIBA ayrıca, Alperen ve Jokic’in 40 dakika boyunca birbirlerine meydan okuduğu esnada, dünyada neler olduğunu anlamamız gerektiğine vurgu yaptı.

AMERİKAN BASKETBOL LİGİ ÖVGÜYLE YER VERDİ

Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA) resmi internet sitesi, Alperen’in performansını “Şengün Türkiye’yi Sırbistan karşısında zafere taşıdı” başlığıyla paylaştı. Haberde, “İki yenilgisiz takımın zirve mücadelesinde gözler Alperen Şengün ve Nikola Jokic’teydi” ifadeleri yer aldı. Houston Rockets’ta görev yapan Şengün, Türkiye’ye 28 sayı, 13 ribaund ve 8 asistle galibiyeti getirdi. Son anlarda yaptığı serbest atışlarla Türkiye’yi öne geçiren Alperen, maçı kazandığı için büyük bir mutluluk yaşadı.