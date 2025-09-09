EuroBasket’te Türkiye ve Polonya Maçı

EUROBASKET’TE MİLLİ HEYECAN

Avrupa’nın en prestijli basketbol turnuvası EuroBasket, milli heyecanla devam ediyor. Bugün çeyrek finalde Türkiye ve Polonya basketbol takımları, Arena Riga’da karşı karşıya gelecek. Maç, saat 17.00’de başlayacak ve TRT 1 üzerinden canlı yayınlanacak. Basketbolseverler için bu akşam ekran başında olmak kaçınılmaz hale geliyor. Türkiye – Polonya maçı için “TRT 1 canlı basketbol maçı izle” aramaları, maç saatine yaklaşırken zirveye ulaşıyor.

TRT 1 YAYIN KALİTESİ

TRT 1, şifresiz ve HD yayın kalitesiyle milyonlarca sporseverin buluşma noktası olmayı sürdürüyor. Maç izlemek isteyen kullanıcılar, TRT 1’de canlı yayın akışı başlamadan önce özel programlar ve maç önü analizlerini de takip edebilecek. Bu nedenle yayına birkaç dakika erken bağlanmak, maç atmosferini daha iyi hissetmenizi sağlıyor. EuroBasket çeyrek final Türkiye – Polonya basketbol maçı, “TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak” yayınlanacaktır.

MAÇ ÖNÜ PROGRAMI VE BİLGİLERİ

Türkiye Basketbol Federasyonu ve EuroBasket organizasyon komitesinin yaptığı açıklamalara göre, maçın yayın hakları sadece TRT’ye ait. TRT Spor, bu karşılaşmayı desteklemek için stüdyo bağlantıları ve analizlerle izleyicilerin karşısına çıkacak. Maç saatine doğru yaşanacak yayın trafiğini gözlemlemek için TRT 1’in resmi sosyal medya hesaplarını takip etmek de faydalı olacaktır. Diğer önemli bir soru ise, Türkiye – Polonya basketbol maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Müsabaka, Türkiye saatiyle 17.00’de başlayacak. Öncesinde saat 16.30’da TRT 1 ekranlarında özel maç önü programı yer alacak. Uzman yorumcular, önceki maçlardan özet görüntüler ve istatistik analizlerle dolu dolu bir yayın sunacak. Ek olarak, TRT 1’in mobil uygulaması üzerinden push bildirimlerle maç saatine dair hatırlatmalar alabilirsiniz, böylece karşılaşmayı kaçırma riskiniz ortadan kalkıyor.