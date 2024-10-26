More
No menu items!
Spor

“Euroleague’de Haftanın MVP’si TJ Shorts”

euroleague-de-haftanin-mvp-si-tj-shorts

EUROLEAGUE’DE HAFTANIN EN DEĞERLİ OYUNCUSU AÇIKLANDI

THY Euroleague’de 5. haftanın tamamlanmasının ardından haftanın en değerli oyuncusu belirlendi. Euroleague’in resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, Paris Basketball’un deplasmanda Monaco’yu 87-80’lik skorla yenerek kazandığı karşılaşmada büyük katkı sağlayan ABD’li Kuzey Makedonyalı basketbolcu TJ Shorts’un haftanın MVP’si olduğu ifade edildi.

SHORTS’UN ETKİLEYİCİ PERFORMANSI

Shorts, söz konusu mücadelede 28 sayı, 10 asist ve 4 ribaund ile dikkat çekti ve 38 verimlilik puanı elde etti. 27 yaşındaki basketbolcu, kariyerinde ilk kez haftanın en değerli oyuncusu unvanını kazanmış oldu.

ÖNEMLİ

Manşet

“Meksika GP’Sini Carlos Sainz Kazandı”

Meksika Grand Prix'sinde Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz, Formula 1 sezonunun 20. yarışını kazandı.
Manşet

“Ataman Yönetimindeki Panathinaikos, Olympiakos’u Yendi”

Panathinaikos, Ergin Ataman yönetiminde derbide Olympiakos'u 78-71 yenerek Yunanistan Basketbol Süper Ligi'nde önemli bir galibiyet elde etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.