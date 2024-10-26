“Euroleague’de Haftanın MVP’si TJ Shorts”

EUROLEAGUE’DE HAFTANIN EN DEĞERLİ OYUNCUSU AÇIKLANDI

THY Euroleague’de 5. haftanın tamamlanmasının ardından haftanın en değerli oyuncusu belirlendi. Euroleague’in resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, Paris Basketball’un deplasmanda Monaco’yu 87-80’lik skorla yenerek kazandığı karşılaşmada büyük katkı sağlayan ABD’li Kuzey Makedonyalı basketbolcu TJ Shorts’un haftanın MVP’si olduğu ifade edildi.

SHORTS’UN ETKİLEYİCİ PERFORMANSI

Shorts, söz konusu mücadelede 28 sayı, 10 asist ve 4 ribaund ile dikkat çekti ve 38 verimlilik puanı elde etti. 27 yaşındaki basketbolcu, kariyerinde ilk kez haftanın en değerli oyuncusu unvanını kazanmış oldu.