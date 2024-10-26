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Spor

“EuroLeague’de Haftanın Yeni Lideri Belli”

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EUROLEAGUE’DE HAFTANIN SONUÇLARI

EuroLeague’de normal sezon, lig usulü maçlarla sürüyor. Çarşamba, perşembe ve cuma günleri 18 takım parkeye çıkıyor. Anadolu Efes, zorlu İtalya deplasmanında galip gelerek geri döndü. Lacivert-beyazlı takım, EA7 Emporio Armani Milan’ı 96-84’lük etkili bir hücum performansıyla mağlup ederek üst üste ikinci, toplamda ise üçüncü galibiyetini elde etti.

FENERBAHÇE BEKO’NUN MAÇI

Fenerbahçe Beko, sahasında son şampiyon Panathinaikos AKTOR’u ağırladı. Rakip takım karşısında son çeyrekte öne geçmeyi başarsa da maçı 81-76’lık skorla kaybetti. Böylelikle Fenerbahçe Beko, sezon boyunca ikinci yenilgisini yaşamış oldu.

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