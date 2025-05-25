“EuroLeague’de Şampiyon Fenerbahçe Beko!”

ŞAMPİYONLUK YOLUNDA FENERBAHÇE BEKO’NUN ZAFERİ

Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de (THY Avrupa Ligi) zafer için sahaya çıktı. Sarı-lacivertli ekip, Abu Dabi’de Monaco ile karşılaştı. Rakibini 81-70 ile mağlup eden Fenerbahçe Beko, tarihinde ikinci kez EuroLeague’de şampiyon oldu.

PERİYOTLARIN GÖRÜNTÜSÜ

Birinci periyotta Monaco 20-16 önde tamamladı. İlk yarıda ise sonuç 33-35 Fenerbahçe Beko lehine oldu. İkinci periyotta, Monaco 51-54 Fenerbahçe Beko’yu geçti. Sonuç olarak maçın skoru Monaco 81-70 Fenerbahçe Beko olarak belirlendi.

BAKAN BAK YERİNDE İZLEDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, THY Avrupa Ligi finalini yerinden izledi. Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’deki Etihad Arena’da düzenlenen Dörtlü Final organizasyonu final maçında tribünler tamamen doldu. Salonun büyük kısmını Fenerbahçeli taraftarlar oluşturdu.

ALI KOÇ’UN DESTEKLERİ

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, takımı yalnız bırakmadı. Dörtlü Final’in ilk gününden itibaren Abu Dabi’de bulunan Koç, final için kalmayı tercih ettiği oteldeki takımı salona yolladı. Koç, karşılaşmayı oğlu Kerim Rahmi Koç ile birlikte izledi. Maç sırasında, sarı-lacivertli taraftarlar ile Yunan taraftarlar arasında bir gerginlik yaşandı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, durumu kontrol altına almak için müdahale etti. Koç, taraftarın yanına giderek güvenlik önlemleri alınmasını talep etti ve sarı-lacivertli taraftarların güvenliği sağlanana kadar oradan ayrılmadı.

FRANSA’NIN 32 YIL SONRAKİ BAŞARISI

Avrupa Ligi’nde Fransa’yı temsil eden Monaco son 32 yıl içinde finalde mücadele eden ilk takım oldu. Bu başarıyı en son 1993 yılında Limoges sağlamış ve o zaman kupayı kazanmıştı. Monaco, Fransa’nın 32 yıllık final arayışını da sona erdirdi.

FINALİ GEÇME YOLU

Her iki takım da finale Yunan ekiplerini elemeyi başardı. Fenerbahçe, son şampiyon Panathinaikos’u 82-76, Monaco ise normal sezon lideri Olympiakos’u 78-68 mağlup etti. Müzesindeki tek EuroLeague kupasını 2017 yılında kazanan Fenerbahçe, tarihi boyunca dördüncü kez EuroLeague finaline çıktı.

BASKETBOLDA YENİ BİR DÖNEM

Final maçı, Fenerbahçe Beko Başantrenörü Jasikevicius ve Monaco Başantrenörü Spanoulis için de özel bir anlam taşımaktaydı. İkili, oyunculuk dönemlerinde EuroLeague’in önemli isimleri oldu ve 2009 yılında Obradovic yönetiminde Panathinaikos ile şampiyonluk yaşamışlardı. Finalde zaferi elde eden Jasikevicius, organizasyonun modern döneminde hem oyuncu hem de başantrenör olarak şampiyonluk sevinci yaşayan ilk kişi oldu.