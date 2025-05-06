Euroleague Final Four, Fenerbahçe ve Olympiakos

FİNAL FOUR HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

THY Euroleague Final Four organizasyonunda Fenerbahçe Beko, Olympiakos, AS Monaco ve Panathinaikos takımları kıyasıya mücadele edecek. THY Euroleague play-off serisinde 5. maçlar bugün tamamlandı ve Final Four’a kalan 2 takım daha kesinleşti. Final Four’a ilk olarak katılan Fenerbahçe Beko, Paris Basketbol’u 3-0’lık sonuçla geçerken, Olympiakos ise Real Madrid’i 3-1’lik seri sonucuyla saf dışı bıraktı.

AS MONACO VE PANATHİNAİKOS YENİ KATILIMCILAR

Play-off’ta 4. maçlar sonrası eşitliğin olduğu eşleşmelerde Fransa temsilcisi AS Monaco, Barcelona’yı 85-84 yenerek son 4’e adını yazdırdı. Anadolu Efes, Yunanistan’da Panathinaikos ile karşılaşıp 75-67’lik galibiyetle Final Four’a katılmayı başardı. Geçen yıl Berlin’deki Final Four’da mücadele eden 4 takımdan 3’ü bu yıl da aynı başarıyı tekrarladı.

FINALS ABD’DE DÜZENLENECEK

Euroleague Dörtlü Finali, Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de 23-25 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yarı finalde Fenerbahçe, Panathinaikos ile karşı karşıya gelirken, Olympiakos da AS Monaco ile mücadele edecek.