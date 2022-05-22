Anadolu Efes, üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Anadolu Efes, geçen yıl da İspanya’nın Barcelona ekibini mağlup ederek şampiyon olmuştu.

Stark Arena’da oynanan karşılaşmada Micic ve Larkin ile skor üreten Anadolu Efes karşısında Tavares ile pota altını oldukça iyi kullanan Real Madrid, ilk çeyreği 15-14 önde tamamladı.

Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci çeyrekte oyuna kenardan dahil olan oyuncuların kazandırdığı sayılarla etkili olan Real Madrid, soyunma odasına 34-29 üstün gitti.

İkinci yarının başında iki takım da skor üretmekte zorlandı. Real Madrid, hücumda düşük yüzdeyle oynayan Anadolu Efes önünde 25. dakikada farkı 9 sayıya çıkardı: 40-31. Toparlanarak 7-0’lık seri yakalayan lacivert-beyazlılar, 28. dakikada farkı 2’ye çekti: 40-38.

Çeyreğin bitimine 33 saniye kala Poirier ile Anderson arasında tartışma yaşandı. Anderson ile girdiği ikili mücadelede Rudy Fernandez yerde kaldı. Daha sonra Poirier, üzerine yürüdüğü Anderson’u itti. Araya giren diğer oyuncular, gerginliği büyümeden önledi. Pozisyonu saha kenarındaki ekrandan izleyen hakemler, Anderson ve Poirier’i sportmenlik dışı faulle cezalandırdı. Real Madrid, son çeyreğe 42-40 önde girdi.

Dördüncü ve son periyoda iyi başlayan Anadolu Efes, Micic’in isabetli dış atışıyla 32. dakikada skor üstünlüğünü eline geçirdi: 42-43. Kalan bölüm büyük bir heyecana sahne oldu. Causeur ve Llull ile etkili olan Real Madrid’e savunmada Singleton, hücumda ise Micic ve Pleiss ile karşılık veren Anadolu Efes, müsabakadan 58-57 galip ayrıldı ve şampiyon oldu.

ŞAMPİYON ANADOLU EFES, KUPASINI ALDI

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunda, Anadolu Efes’in Real Madrid’e üstünlük kurarak şampiyonluğa ulaştığı müsabakanın ardından kupa töreni gerçekleştirildi.

Avrupa Ligi CEO’su Jordi Bertomeu, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük kupasını, Anadolu Efes’in kaptanı Doğuş Balbay’a takdim etti. Doğuş Balbay, jest yaparak ikinci kaptan Bryant Dunston’ı yanına çağırdı ve kupayı ona verdi. ABD’li oyuncu takım arkadaşlarının yanına gelerek kupayı havaya kaldırdı.

Anadolu Efes’in oyuncuları ve teknik heyeti, saha ortasında büyük sevinç yaşadı. Basketbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanları, Avrupa şampiyonluğunu coşkuyla kutladı.

Lacivert-beyazlı kulübün başkanı Tuncay Özilhan da şampiyonluğun ardından büyük sevinç yaşadı.

Organizasyonda Real Madrid oyuncuları ile teknik heyetine de ikincilik ödülleri verildi.

DÖRTLÜ FİNAL’İN MVP’Sİ MİCİC

Anadolu Efes’in Sırp oyuncusu Vasilije Micic, Dörtlü Final’in En Değerli Oyuncusu (MVP) seçildi.

Real Madrid ile oynanan final maçında 23 sayı kaydeden Micic, lacivert-beyazlı takımın şampiyonluğa ulaşmasında önemli rol oynarken, üst üste iki yıl bu ödülün sahibi oldu.

Türk Hava Yolları tarafından da Micic’e 1 milyon mil hediye edildi.

Anadolu Efes’te 3. sezonunu geçiren Vasilije Micic, Avrupa Ligi’nde 2020-2021 sezonunun MVP’si unvanına da layık görülmüştü.