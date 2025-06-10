EUROPEAN SENIOR MEN’S AND LADIES CHAMPIONSHIP BAŞLIYOR

ANTALYA’nın Serik ilçesinde 141 amatör sporcunun yer alacağı European Senior Men’s and Ladies Championship, 12 Haziran’da başlayacak. Avrupa Golf Birliği (EGA) tarafından düzenlenen bu etkinlik, Avrupa’nın en prestijli ve köklü golf organizasyonlarından biri olarak kabul ediliyor.

BELEK’TE YAPILACAK MÜCADELELER

Turnuva, 50 yaş ve üzerindeki amatör kadın ve erkek golfçülere ev sahipliği yapacak. Türkiye, İsviçre, Almanya, Belçika, Norveç, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerden gelen toplam 141 amatör sporcu, Cornelia Golf Club’ta Avrupa şampiyonluğu için mücadele edecek.

STROKE PLAY FORMATINDA YÜKSEK PERFORMANS

Müsabakalarda ‘stroke play’ formatı uygulanacak ve bireysel performanslar ön planda olacak. Katılımcılar, Belek’in doğal güzellikleri ve golf turizmi olanaklarını deneyimleyecek. Turnuvanın toplam süre zarfı 3 gün olacak.