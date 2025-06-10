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European Senior Turnuvası 12 Haziran’da Başlıyor

EUROPEAN SENIOR MEN’S AND LADIES CHAMPIONSHIP BAŞLIYOR

Antalya’nın Serik ilçesinde 141 amatör sporcunun katılacağı European Senior Men’s and Ladies Championship, 12 Haziran’da gerçekleştirilecek. Avrupa Golf Birliği (EGA) tarafından düzenlenen ve Avrupa’nın en prestijli kıdemli golf organizasyonları arasında yer alan bu turnuva, Belek’te yapılacak.

TÜRKİYE VE DİĞER ÜLKELERDEN SPORCULAR YER ALIYOR

50 yaş ve üzeri amatör kadın ve erkek golfçülerin mücadele edeceği turnuvada, Türkiye, İsviçre, Almanya, Belçika, Norveç, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerden 141 amatör sporcu yer alıyor. Sporcular, Cornelia Golf Club’ta Avrupa şampiyonluğu için kıyasıya yarışacak.

Turnuva, ‘stroke play’ formatında oynanacak ve bireysel performanslar ön plana çıkacak. Katılımcılar, Belek’in doğal güzelliklerini ve golf turizmi olanaklarını deneyimleyecekleri bu etkinlik boyunca 3 gün boyunca mücadele edecek.

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