Eurovision Açılışında Filistin Destekçileri Gösterdi

EUROVISION AÇILIŞ TÖRENİNE GÖSTERİLER DAMGA VURDU

Bu yıl İsviçre’nin Basel kentinde gerçekleştirilen Eurovision Şarkı Yarışması’nın resmi açılış töreninde, İsrail karşıtı ve Filistin destekçisi gösteriler öne çıktı. Basel Belediye Binası önünde yapılan açılış ile Eurovision haftası resmen başlamış oldu. 37 ülkenin delegasyonuna yönelik gerçekleştirilen “hoş geldiniz” konuşmasının ardından, katılımcı ülkelerin temsilcileri belediye binasından sırayla çıkarak, şehrin sokaklarına serilen 1,3 kilometre uzunluğundaki turkuaz halı üzerinde yürüyerek selamlandı. Törenin ilerleyen kısmında, katılımcılar özel olarak hazırlanan klasik tramvaylara bindirilerek etkinlik için “Eurovision köyüne” doğru yol aldı.

GÖSTERİCİLER İLE KALABALIK BİR ORTAM

Açılış töreni için belediye binası önünde bir araya gelen binlerce kişi arasında birçok Filistin destekçisi aktivist de bulunuyordu. Ellerinde Filistin bayrağı taşıyan göstericiler, İsrail’in yarışmadan çıkarılmasını talep ederek çeşitli sloganlar atıyordu. Göstericilerden biri, Filistin bayrağı ile birlikte, yarışmaya katılan İsrail delegasyonunun bulunduğu trenin önünde oturarak tepkisini gösterdi. Eylemci, polis ekipleri tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.

YÜKSEK GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Basel’de gerçekleştirilen 2025 Eurovision Şarkı Yarışması öncesinde, güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Organizasyonun yaratabileceği potansiyel güvenlik riskleri nedeniyle, kolluk kuvvetlerinin koordineli çalışacağı açıklandı. Basel Kantonu, etkinlik boyunca yaklaşık 1300 polis memurunun görev alacağını ve bu süreçte İsviçre ordusunun 40 askerle destek sağlayacağını bildirdi. Ayrıca, Fransız ve Alman güvenlik güçlerinin de belirli görevlerde yer alacağı ifade edildi.

İSRAİL’İN KATILIMINA TEPKİ GELDİ

Geçen yıl İsveç’in Malmö kentinde düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması’nı kazanan İsviçre temsilcisi Nemo, İsrail’in bu yılki organizasyona katılmasına karşı olduğunu ve dışlanması çağrısını desteklediğini dile getirdi. Nemo, “Kişisel olarak İsrail’in bu Eurovision Şarkı Yarışması’nın, genel olarak bu yarışmanın bir parçası olmasının mantıklı olmadığını düşünüyorum. İsrail’in şu anda Eurovision’un bir parçası olmasını desteklemiyorum.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, İsrail’in eylemlerinin Eurovision Şarkı Yarışması’nın savunduğu barış, birlik ve insan hakları gibi değerlerle temelde çeliştiğini belirtti.