Eurovision’da Filistin Bayrakları Dalgalandı

EUROVISION’UN İLK YARIFİNALİNDE DAYANIŞMA MESAJI

İsrail’in katılımı nedeniyle eleştirilerin hedefindeki Eurovision Şarkı Yarışması’nın ilk yarı finaline katılan seyirciler, Filistin bayrakları açarak Gazze halkıyla dayanışma gösterdi. 69’uncusu düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması’nın ilk yarı finali, İsviçre’nin Basel kentinde gerçekleştirildi. Salonda yer alan bazı izleyiciler, Gazze’deki duruma dikkat çekmek için Filistin bayrağı açtı. 17 Mayıs’ta gerçekleşecek büyük finalle gelecek yılın ev sahibinin belirleneceği bu yarışmaya, Ekim 2023’ten bu yana Gazze’ye yönelik acımasız saldırılarını sürdüren İsrail’in katılımı tepki topluyor. Ayrıca, ilk yarı finalde İsrail’in yer almadığı süreçte birçok performans sırasında ve sonrasında Filistin bayrağı ekranlara yansıdı. 15 ülkenin sahne aldığı bu yarı finalde, oylama sonuçlarına göre Norveç, Arnavutluk, İsveç, İzlanda, Hollanda, Polonya, San Marino, Estonya, Portekiz ve Ukrayna büyük finale yükselmeyi başardı. Bununla birlikte Azerbaycan, Slovenya, Belçika, Hırvatistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ise yarışmaya veda etti.

BASSEL’DE YÜKSEK GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Eurovision Şarkı Yarışması öncesinde Basel’de alınan güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Organizasyonun yol açabileceği potansiyel güvenlik riskleri nedeniyle kolluk kuvvetlerinin koordineli bir şekilde çalışacağı bilgisi verildi. Basel Kantonu, etkinlik süresince yaklaşık 1300 polis memurunun görevde bulunacağını ve bu kapsamda İsviçre ordusunun da 40 askerle destek vereceğini açıkladı. Ayrıca, Fransız ve Alman güvenlik güçlerinin de bazı görevlerde yer alacağı belirtildi.

Basel kentinde 13-17 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek yarışmada, İsrail’i temsil eden Yuval Raphael, “New Day Will Rise” adlı şarkısıyla finale kalmak için 15 Mayıs’taki ikinci yarı finalde performans sergileyecek. Yarışmanın organizatörü olarak görev yapan EBU, Ukrayna’da başlayan savaş sebebiyle 2022 yılından bu yana Rusya’yı yarışmadan men etmesine rağmen, benzer bir kararı İsrail hakkında almaması yönünde gelen eleştirilere maruz kalıyor. Bu durum, “ikiyüzlülük” ve “çifte standart” suçlamalarını beraberinde getiriyor. Basel kenti, İsrail’in katılımını hedef alan Filistin yanlısı protestolara da sahne oluyor.

AÇILIŞ TÖRENİNE İSRAİL KARŞITI PROTESTOLAR DAMGA VURDU

Eurovision Şarkı Yarışması’nın resmi açılış töreni, 11 Mayıs’ta Basel Belediye Binası önünde gerçekleştirilen İsrail karşıtı ve Filistin destekçisi gösterilerle dikkat çekti. Açılış töreni ile Eurovision haftası resmen başlamış ve 37 ülke delegasyonuna hitaben “hoş geldiniz” konuşması yapılmıştı. Katılımcılar, selamlamanın ardından burada klasik tramvaylara binerek “Eurovision köyüne” geçiş yaptı. Tören sırasında belediye binası önünde toplanan binlerce kişi arasında çok sayıda Filistin destekçisi aktivist de gözlemlendi. Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail’in yarışmadan çıkarılmasını talep ederek sloganlar attı. Göstericilerden biri, Filistin bayrağıyla İsrail adına yarışmaya katılan delegasyonun bulunduğu trenin önünde oturarak protesto gerçekleştirdi.