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Eurovision Krizi: Şarkı ve Göç Teması

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KLAVDIA PAPADOPOULOU’NUN AÇIKLAMALARI

Şarkıyı seslendiren Klavdia Papadopoulou, Yunan devlet televizyonu ERT’ye gerçekleştirdiği röportajda, “Pontus Rum kökenli bir aileden geliyorum. Çocukluk yıllarımda, ninem ailemizin nasıl yerinden edilip Sovyetler Birliği’ne göç ettiğini anlatırdı. Annem ve babam 1991’de Yunanistan’a geldiler. Bu şarkı da yerinden olmayı ve mülteciliği anlatıyor” diye konuştu.

ŞARKI SÖZLERİNDEKİ İFADELER

Öte yandan, şarkının sözlerinde ‘Pontus Rum Soykırımı’ ile ilgili doğrudan herhangi bir referans bulunmuyor. Günümüzde artık kullanılmayan ‘Asteromata’ kelimesi ise, 1922 Kurtuluş Savaşı’ndan önce İzmir bölgesinde yaşayan Yunanlar arasında ‘ışık saçan güzel gözlü kadınlar’ anlamında kullanılıyordu.

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