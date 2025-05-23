Eurovision Oylaması Gözden Geçirilecek

EUROVISION OYLAMA SİSTEMİ GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Avrupa Yayın Birliği (EBU), Eurovision Şarkı Yarışması’nda İsrail’in halk oylamasında ikinci olmasına gelen tepkiler neticesinde oylama sistemini yeniden değerlendireceğini açıkladı. Eurovision Şarkı Yarışması Direktörü Martin Green, yaptığı resmi açıklamada, yarışmayı kazanan Avusturya temsilcisi JJ’yi tebrik etti. Bu yıl İsviçre’nin Basel kentinde 17 Mayıs’ta gerçekleştirilen finalde, İsrail’in jüri puanlarıyla geride kalmasına karşın halk oylamasında “en fazla” oy alarak ikinci gelmesi birçok ülkenin yayın kuruluşu ve temsilcisinin tepkisini çekti. Green, açıklamasında halk oylamasının çoklu güvenlik sistemiyle yapıldığını savundu.

SONUÇLARIN DOĞRULANDIĞI AÇIKLANDI

Green, EBU’nun üye yayın kuruluşlarıyla temas halinde olduğunu belirtti ve Eurovision oylama sisteminin dolandırıcılığı engellemek için tasarlandığını öne sürdü. Halk oylaması sonuçlarının bağımsız bir şirket tarafından doğrulandığını ifade eden Green, “Bir diğer sorun, bir kişinin en fazla 20 oy kullanabilmesi. Bu, her yaştan bireylerin favori isimlerine birden fazla oy verebilmesi amacıyla düzenlendi. Sonuçları orantısız bir şekilde etkilediğine dair henüz hiçbir kanıt yok. Ancak endişeler dile getirildi. Bunun üzerine bir inceleme yapacağız” diyerek durumu aktardı.

ETKİNLİK DELEGASYONLARI GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Green, EBU’nun etkinlik delegasyonlarıyla ilgili tanıtım faaliyetlerini de inceleyeceğini belirtti. Basel’de yapılan 2025 Eurovision Şarkı Yarışması’nda Avusturya temsilcisi JJ, “Wasted Love” isimli şarkısıyla birinci olmuştu. İsrail’in yarışmadaki katılımı boyunca protesto edildiği biliniyor. İsrail’in halk oylamasıyla yarışmayı ikinci sırada tamamlamasının ardından ise birçok ülkenin yayın kuruluşu oylamanın “şeffaflığından” şüphe duymaya başladı.