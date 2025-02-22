Ev Arkadaşını Göğsünden Bıçaklayarak Öldürdü

İSTANBUL’DA KAN DONDURAN CİNAYET

Beylikdüzü ilçesi Adnan Kahveci Mahallesi’nde bulunan Sera Konutları’nda meydana gelen cinayet, aynı evde kalan K.G. ve S.H. isimli şahısların arasında çıkan alacak verecek meselesi nedeniyle yaşandı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışma, kavgaya dönüşünce K.G., ev arkadaşı S.H.’yi göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından yapılan ihbarla birlikte polis ve sağlık ekipleri hemen olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, S.H. isimli şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

BEŞ ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

K.G.’nin ev arkadaşını bıçakladığı bıçağı camdan aşağıya attığı öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri, bıçağı bulmak için binanın çevresinde detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. Olayla ilgili olarak K.G. ve o sırada dairede bulunan R.R., S.N., N.A. ve A.M. isimli beş şüpheli gözaltına alındı. Cinayete ilişkin soruşturma devam ediyor.