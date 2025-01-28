Ev Hanımından Başarılı İş Kadınına Dönüşüm

YENİ BİR GİRİŞİMİN HİKAYESİ

Bartın’da yaşayan iki çocuk annesi Fatma Bostancı, arı keki, fondan şekeri, şurup ve petek gibi arıcılık malzemeleri üretebileceği bir atölye kurarak ticari hayatına yeni bir yön verdi. Devlet destekleri ve krediler sayesinde günlük 1 ton fondan şekeri üretim kapasitesine ulaşan atölye, toplamda 5 kişinin istihdam edildiği bir tesis haline geldi.

YATIRIM VE ÜRETİM SÜRECİ

Fatma Bostancı, daha önce evinde arı maskesi, eldiven ve pantolon paketleyerek başladığı iş hayatını, yaklaşık 8 milyon TL’lik bir yatırımla geliştirdi. Arıcılık malzemeleri üretiminde kullanılacak makineleri satın almanın yanı sıra, bir mağaza ve depo kiralayarak Bartın ve çevre illere ürünlerini pazarlamaya başladı. Böylece, uygun ve kaliteli arıcılık malzemeleri sunan bir iş kadını olarak tanınmaya başladı.

ÜRÜN PAZARLAMA VE ÜRETİM FAALİYETLERİ

Günlük 1 ton fondan şekeri üretme kapasitesine sahip olan Bostancı, ürünlerini internet ve sosyal medya aracılığıyla Türkiye’nin birçok iline satıyor. Diğer arıcılık malzemelerini ise siparişe göre ürettiklerini belirten Fatma Bostancı, “Önce maske satışıyla başladım. Evden, internetten arı maskesi satıyordum. Sonra dükkan kiraladık, şimdi de makineleri aldık. Arıcılık malzemelerini üretip satmaya başladık. Atölyede ve işyerlerimizde toplam 5 kişi istihdam ediyoruz. Şu anda 1 ton günlük fondan şekeri üretiyoruz, şurup üretimini siparişe göre yapıyoruz. Petek üretimine ise yeni yeni başlıyoruz” diye açıklama yaptı.