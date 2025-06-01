Ev Hanımları Tasarımlarını Defilede Sundular

EV HANIMLARI KENDİ TASARIMLARINI TANITTI

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde yer alan Bahadın Kasabası’nda Halk Eğitim Merkezi tarafından hayata geçirilen dikiş kursuna katılan ev hanımları, hem meslek edinerek hem de yaptıkları kıyafetleri düzenlenen defilede izleyicilere tanıttı. Yaklaşık beş ay önce Bahadın Kadın İstihdam Merkezi’nde başlatılan dikiş kursu, bu yıl sonu sergisi ve defile etkinliğiyle taçlandırıldı. Kurs süresince kazandıkları bilgilerle şık kıyafetler tasarlayan kursiyerler, kendi kreasyonlarını sergilemenin sevinçini yaşadı. Göz nuru emekleriyle podyuma çıkan ev hanımlarının defilesi, izleyicilerden yoğun ilgi ve alkış aldı.

KURSİYERLERDEN ALINTILAR

Etkinliğe katılım gösteren Bahadın halkı, bu özel sergiyi heyecanla izledi. Kursiyerlerden Nazlı Özcan, “Halk eğitimin açtığı kursa katıldık. Tekmile Hocamızın özverisi ile birlikte çantadan başladık, nevresim, eşofman, abiye, elbise gibi her şeyi diktik. Ben devam ettirmek istiyorum. Ufak şeylerden başlamak istiyorum. Defile yapacağız, eşofmanlardan başlayacağız, elbiseler, ceketler, üçer kez giyerek dolaşıp tekrar geleceğiz” dedi.

Başka bir kursiyer olan Satı Özcan Tuğrul ise, “Ben kadın elinin güzelleştiremeyeceği hiçbir alan yoktur diye düşünüyorum. Kadınlarımız da gerçekten çok üretken ve becerikli. 5 ay önce dikiş nakış kursuna başladılar ve çok güzel ürünler çıkardılar” şeklinde görüş bildirdi. Kursun eğitmeni Songül Turan Şahin de, “Bu sene dikiş nakış kursunu düzenledik ve kadınlar harikalar oluşturdu. Gördüğünüz gibi çok güzel ürünler çıkarttılar” diyerek kursun başarısını vurguladı.