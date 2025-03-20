Ev Hanımlarına Mikro Kredi Desteği Sağlandı

DİKİŞ NAKIŞ KURSU EĞİTİMİNE DESTEK

Düzce’nin Akçakoca ilçesindeki Çiçekpınar köyünde dikiş nakış kursunda eğitim alan kadınlara mikro kredi destekleri hakkında bilgi verildi. Orman Genel Müdürlüğü, ev hanımlarına yönelik mikro kredi desteği sunuyor. 2025’in Aile yılı olarak belirlenmesi, orman köylüsü kadınlarının desteklenmesi ve ev ekonomilerine katkı sağlamalarının teşvik edilmesi amacıyla bu mikro kredi projesi başlatıldı.

DESTEKLENEN GİRİŞİMLER

Şu ana kadar ev hanımlarına, şal dokuma, çömlek yapımı, yayık ve süt sağım makinesi, bez bebek yapımı, köy tavukçuluğu, halı dokumacılığı, ipek böcekçiliği ve bakır işlemeciliği gibi birçok girişim için destek sağlandı. Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü İşletme Müdürü Levent Kartal ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sinan Bozkurt, Çiçekpınar köyündeki dikiş nakış kursunda eğitim alan ev hanımlarına mikro kredi destekleri hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.