“Ev Hapsindeki Çete Lideri Kaçtı”

SUÇ KAYITLARI VE YARGILANMA SÜRECİ

Emniyet’in raporuna göre, 31 suç kaydı bulunan ve Esenyurt’taki bir siteyi silahla işgal ettiği iddia edilen Çetin Başkan Şimşek’in ev hapsindeyken kaçtığı bildiriliyor. Esenyurt’ta “Fly Butik” adıyla bilinen sitedeki 212 dairenin 785 kişiye satılmasıyla ilgili düzenlenen operasyonlarda toplam 29 kişi gözaltına alındı. BirGün gazetesinden İsmail Arı’nın aktardığına göre, Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi, 25 Ekim’de tutuklu sanıklar Nihat Akyüz, Abdulsemet Kızılağaç, Erkan Kaan ve Çetin Başkan Şimşek hakkında “ev hapsi” kararı verdi.

İTİRAZ VE YENİ KARAR

Savcı, “İsnat edilen suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, mağdurlar ve müştekilerin beyanları, sanıklara isnat edilen suçlara ilişkin cezanın alt ve üst sınırı ile suçların katalog suçlardan olması nedeniyle” bu karara itiraz etti. 17. Ağır Ceza Mahkemesi, nitelikli yağma, nitelikli dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarından yargılanan sanıklar için tekrar tutuklanmaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından 13 Kasım’da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletilen yazıda, “Şimşek’in 12 Kasım 2024 tarihinde ikamet ettiği adreste bulunmayarak yükümlülüğünü de ihlal ettiği” belirtildi.