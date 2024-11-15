“Ev Hapsindeki Çete Lideri Kaçtı”

EMNİYET RAPORUNDAN DETAYLAR

Emniyet’in raporuna göre, 31 suç kaydı bulunan Çetin Başkan Şimşek, Esenyurt’ta bir siteyi silahla işgal ettiği iddiasıyla yargılanıyor. Şimşek’in ev hapsindeyken kaçtığı belirtiliyor. Esenyurt’ta Fly Butik adı verilen sitedeki 212 dairenin 785 kişiye satılmasıyla ilgili gerçekleştirilen operasyonlarda, toplamda 29 kişi gözaltına alınmıştı. BirGün gazetesinden İsmail Arı’nın haberine göre, Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi, 25 Ekim’de tutuklu sanıklar Nihat Akyüz, Abdulsemet Kızılağaç, Erkan Kaan ve Çetin Başkan Şimşek ile ilgili olarak ‘ev hapsi’ kararı almıştı.

SAVCININ İTİRAZI VE YENİ KARAR

Savcı, “İsnat edilen suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, mağdurlar ve müştekilerin beyanları, sanıklara isnat edilen suçlara ilişkin cezanın alt ve üst sınırı ile suçların katalog suçlardan olması nedeniyle” bu karara itiraz etti. Bunun üzerine 17. Ağır Ceza Mahkemesi, nitelikli yağma, nitelikli dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarından yargılanan sanıklar için yeni bir tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

DENETİM SÜRECİNDEKİ İHLAL

Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından 13 Kasım’da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen yazıda, “Şimşek’in 12 Kasım 2024 tarihinde ikamet ettiği adreste bulunmayarak yükümlülüğünü ihlal ettiği” ifade edildi. Bu gelişmeler, durumu daha da karmaşık hale getiriyor ve yargı sürecindeki belirsizlikleri artırıyor.