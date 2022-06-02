Ev internet tarifelerine zam

Hareketlenen piyasaların etkisiyle yapılan zamlara yenisi eklendi. İnternet tarifelerine zam geleceği açıklandı.

Haziran ile birlikte internet tarifelerine de zam geldi. Türk Telekom fiyatlarda yüzde 23’e varan artışlar yaptı.

İnternet tarifelerine zam geldi.

Haziran ayı ile birlikte Türk Telekom’un tarife fiyatları yüzde 23’e varan oranlarda artırıldı.

Yeni fiyat artışı ile birlikte 2022’de yapılan zam oranı yüzde 40’ı aşmış oldu.

En düşük hızlı tarifenin fiyatı Aralık 2021’de 90 lira iken şu an 130 liraya çıktı.

Daha önce 1 Nisan’da fiyat artışına gidileceği duyurulmuş, bu karar Haziran ayına ertelenmişti..