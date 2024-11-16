“Ev İşleri Çocukları Hayata Hazırlıyor”

EV İŞLERİNE DAHİL OLMA DÜZENİ

Gizem: “Gülaycım, Bilge küçükken ev işlerine ne kadar dahil oluyordu?” Geçen gün, bir arkadaşımızın evine gittiğimizde Lorin’le yaşıt olan oğlu, bir oyuncak kaldırmadan diğerini çıkarmıyordu. “Ev işi de yapıyormuş, yatağını bile topluyormuş, asabım bozuldu.” (gülüyor).

KREŞ DÖNEMİ VE SORUMLULUK ALMA

Gülay: “Kreşe 3 yaşını doldurunca başlamıştı ve orada sorumluluk almaları için masada tabaklarını kendileri alıyor, çatal-kaşıklarını düzenliyorlardı.” Bu alışkanlığı yavaş yavaş eve de taşıdık, ama hiçbir zaman çok düzenli oyuncak kutularımız olmadı. Ben de…