Ev Kadınlarına Emeklilik Desteği Geliyor

EV KADINLARINI SİGORTALAMA HEDEFİ

Ev kadınlarının sosyal güvenlik sistemine kazandırılmasına yönelik bir düzenleme, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanıyor. Bakan Vedat Işıkhan, bu düzenlemenin teknik altyapısının gelecek haziran ve temmuz aylarında tamamlanacağını ve sonrasında Ekonomi Koordinasyon Kurulu’na sunulacağını belirtiyor.

DEVLET KATKISIYLA İSTEĞE BAĞLI SİGORTA

Yeni sistemle, sosyal güvencesi olmayan ev kadınları isteğe bağlı sigorta ile sigortalı hale gelecek. Mevcut durumda, sigorta primlerinin tamamı birey tarafından ödeniyor. Ancak düzenleme sonrası, primin üçte biri devlet tarafından karşılanacak. Bu destek yalnızca asgari prim tutarları için geçerli olacak.

AİLELER İÇİN AYLİK PRİM VE DEVLET DESTEĞİ

En düşük aylık prim 8.321 TL olarak belirlenirken, devlet katkısı 2.777 TL olacak. Böylece ev kadınının ödeyeceği tutar 5.544 TL’ye düşecek. Yıllık toplam prim 99.852 TL, devlet katkısı ise yıllık 33.284 TL olacak.

BAĞ-KUR ŞARTLARI VE EMEKLİLİK KREDİSİ

Ev kadınları, bu düzenleme kapsamında Bağ-Kur statüsünde sigortalı sayılacak. Emeklilik için ise 9.000 prim günü ve 58 yaş şartı aranacak. Bu koşullar, mevcut Bağ-Kur emeklilik sistemiyle tamamen aynı olacak.

ÇOCUK SAYISI ERKEN EMEKLİLİKTE ETKİLİ OLACAK

Bakan Işıkhan, kadının çocuk sayısının, engel durumunun ve hizmet süresinin erken emeklilikte belirleyici faktörler olabileceğini aktarıyor. Bu durum, bazı ev kadınları için emekliliğin daha erken yaşta gerçekleşmesini sağlayabilecek.

PRİM ÖDEYENLERİN FAYDALANMA HAKKI

Daha önce isteğe bağlı sigorta kapsamında prim ödemiş ya da halen ödemeye devam eden kadınların da bu düzenlemeden yararlanabileceği belirtiliyor. Ancak bu konuda henüz kesinleşmiş bir karar alınmamış durumda.

PRİM GÜN SAYISI DÜZENLEMESİ

Hürriyet yazarı Noyan Doğan’a göre, bu düzenleme ile birlikte Bağ-Kur’lu kadınların prim gün sayısının SSK’lılarla eşitlenip 9.000 günden 7.200 güne düşürülmesi gerektiği ifade ediliyor. Bu adım, ev kadınlarının daha erken emekli olmasına olanak tanıyabilir.