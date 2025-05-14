ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI’NDAN EMEKLİLİK AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ev kadınlarına emeklilik hakkı tanıyacaklarını ifade etti. “Ev kadınlarına emeklilik hakkı tanıyacağız ama bunun sınırını çok iyi bilmemiz lazım. İnşallah 2028’e gelmeden tamamlayacağız” dedi. Işıkhan, bu açıklamayı AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarına yaptı.

EV KADINLARINA YÖNELİK DÜZENLEME HAZIRLIĞI

Ev hanımlarına yönelik emeklilik düzenlemesine dair çalışmaların sürdüğünü belirten Işıkhan, “Bunu inşallah haziran veya temmuz ayında altyapısını hazırladıktan ve teknik analizini yaptıktan sonra Ekonomi Koordinasyon Kurulu’na getireceğiz. İçeriği daha netleştirilmedi. Çünkü bir analiz yapmamız gerekiyor.” ifadelerini kullandı. Ev kadınlarının emeklilik şartları olarak, “Kaç çocuğu var, engelli çocuğu var mı, geçirilen hizmet süresi vesaire” gibi kriterlere dikkat edileceğini de vurguladı.

ASGARİ ÜCRETE ZAM AÇIKLAMASI

Asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağıyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Işıkhan, “Henüz çok erken, zamanı geldiğinde gerekli değerlendirmeleri yapacağız.” söyledi.

KAMU İŞ SÖZLEŞMELERİ KONUSUNDA İLERLEME

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü hakkında da bilgi veren Işıkhan, “İki taraf da yoğun bir şekilde çalışıyor. Yavaş yavaş sürecin sonuna doğru geliyoruz.” dedi. Hem işveren hem de işçi kesimlerinin müzakerelerde bulunacağını belirten Işıkhan, “Ağustosta kamu kesiminin toplu sözleşme dönemi geliyor. Kısa sürede inşallah bunu tamamlayacağız. Biz burada koordinatör kısmındayız.” diye ekledi. Müzakerelerin devam ettiğini ve sürecin başarıyla sonuçlanacağına inandığını ifade etti.