Ev, Kenevir Tarlasına Dönüştürüldü

İKİLİM SİSTEMİYLE YETİŞTİRİCİK FAALİYETLER

Samsun’da bir kişi, iklimlendirme sistemi kurarak evini kenevir tarlasına çevirdi. Edinilen bilgilere göre, Atakum ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesi amacıyla gerçekleştirdikleri araştırmalar sonucunda M.S. isimli şahsın piyasadan iklimlendirme sistemi tedarik ederek uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığını tespit etti.

OPERASYONLA ELE GEÇİRİLENLER

Samsun İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, söz konusu şahsın evine operasyon düzenledi. Yapılan aramada, iklimlendirme sistemi ile ekili 11 kök kenevir bitkisi, uyuşturucu kullanma aparatı ve belirli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma şu an devam ediyor. Jandarma ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan kişi ya da kişilerin yakalanması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.