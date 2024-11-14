“Ev Sahibi Kiracısını Silahla Vurdu”

Olay, 12 Kasım günü saat 23.00 sıralarında Merkez Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 3 katlı binanın en üst katında yaşayan kiracı Cihan K. (30) ile ev sahibi Öztürk Ç. (60) arasında geçmişteki gürültü sebebiyle bir tartışma başladı. Komşuların müdahalesiyle tartışma sona erdi. Fakat bir süre sonra, ev sahibi Öztürk Ç., üst katındaki kiracısının çocuğunun salonda zıplayarak gürültü yaptığını öne sürerek Cihan K.’yı tekrar uyardı. Taraflar arasında çıkan tartışma, hızlı bir şekilde kavgaya dönüştü.

KARGAŞA VE SİLAHIN KULLANILMASI

Ev sahibi Öztürk Ç., silahını çekerek kiracısı Cihan K.’yı kolundan vurdu. Yaralı kiracı, can havliyle binadan çıkarak karşı binadaki komşusuna sığındı. O esnada, Cihan K.’nın eşi de pencereden dışarıya çıkan ev sahibi Öztürk Ç.’ye saksı fırlattı.

POLİS MÜDAHALESİ VE GÖZALTILAR

Yaşananların ardından ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Kısa süre içinde gelen sağlık ekipleri, yaralı Cihan K.’yı ambulansla Seyrantepe’deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Cihan K.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ise saldırgan ev sahibi Öztürk Ç.’yi olayda kullandığı ruhsatsız tabancayla birlikte gözaltına aldı.