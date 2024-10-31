Ev Sahibinin Dehşet Verici Kiracı İddiası

OLAYIN GEÇMİŞİ

Bursa’da kirayı zamanında ödemediğini öne süren Bayram Ufuk (41), kiracısı Serkan A.’yı (47) parkta darbelerle yaraladıktan sonra akşam saatlerinde de bıçaklayarak ciddi bir yaralamaya neden oldu. Olay, temmuz ayında Yıldırım ilçesi Eğitim Mahallesi’nde meydana geldi. Bayram Ufuk, kiracısı olduğu Serkan A. ile eşi ve kızı parkta otururken, kirayı zamanında ödemediğini belirterek tartışma başlattı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü ve Ufuk, Serkan A.’yı sopayla dövdü. Serkan A., şikayetçi olarak polise başvurunca Bayram Ufuk, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ancak akşam saatlerinde karşılaştıkları sırada ufak bir kargaşanın ardından Bayram Ufuk, Serkan A.’yı bıçakladı.

YARALANMA VE MEDİKAL DURUM

Olaydan sonra Serkan A., yaralı bir şekilde hemen 112 Çağrı Merkezi’ni aradı ve ambulans istedi. Aynı zamanda Bayram Ufuk, teslim olmak için polis ekiplerini çağırdı. Yargı süreci ise 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı. Serkan A., duruşmada verdiği ifadede, ‘’Ev sahibim, olay günü parkta eşim ve 12 yaşındaki kızımla birlikte otururken, ‘Kirayı neden ödemiyorsun’ diyerek beni sopayla dövdü. Polise giderek şikayetçi oldum. Serbest bırakılan sanık akşam yine yolda karşıma çıkınca bıçakla 5 yerimden yaraladı. Yoğun bakım ünitesinde kaldım. 45 dikiş attılar. Bağırsaklarım parçalanmış. Artık iş bile yapamaz hale geldim’’ şeklinde konuştu.

SANIK SAVUNMASI VE MAHKEME SÜRECİ

Bayram Ufuk ise mahkemede yaptığı savunmada, Serkan A.’yı kendisine edilen küfür nedeniyle bıçakladığını öne sürdü. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devam etmesine ve duruşmanın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verdi. Bu olay, kiracı ve ev sahibi arasındaki gerginliğin neden olabileceği tehlikeleri bir kez daha gözler önüne serdi.