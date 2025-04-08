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Ev Sahibinin Derin Uykusu Yangına Mal Oldu

EV SAHİBİNİN DERİN UYKUYU DENEYİMİ

İzmir’in Çeşme ilçesinde bir evde meydana gelen yangın, ev sahibinin derin uykusu nedeniyle kaydedildi. Uykusunun etkisiyle durumu fark edemeyen ev sahibi, komşuların durumu itfaiyeye bildirmesiyle bir müdahale ile karşılaştı. Yangının elektrik sobasından çıktığı, ev sahibinin yanık kokularını algılayamadığı öne sürüldü.

MAHALLEDE GECE YANGINI

Yangın, gece saatlerinde Dalyan Mahallesi’ndeki lüks bir evde başladı. Elektrik sobasından çıktığı düşünülen yangının dumanlarını gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Evin içerisinde bir kişinin bulunduğuna dair gelen ihbar üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, alevlere hızlı bir şekilde müdahale etti.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kısa bir süre içinde kontrol altına alındı. Olay esnasında derin uykuda olan ev sahibi, dumanlardan hafif etkilendi. Sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Yangın sonucu evde maddi hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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