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Ev Sahibinin Gürültü Sebebiyle Kavgası

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OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİH VE YER

Olay, 12 Kasım Salı günü saat 23.00 sıralarında Merkez Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 3 katlı bir binada 3. katta oturan kiracı Cihan Koyuncu (30) ile ev sahibi Öztürk Ç. (60) daha önceden gürültü nedeniyle tartışma yaşamış. Bu tartışma, komşuların müdahalesiyle sona ermiş.

TARTIŞMAYA NEDEN OLAN GÜRÜLTÜ

Olay günü, ev sahibi Öztürk Ç., üst katında yaşayan kiracısının çocuğunun zıplayarak gürültü yaptığını belirterek Cihan Koyuncu’yu uyarmış. Taraflar arasında başlayan gerginlik kısa süre içinde kavgaya dönüşmüş. Ev sahibi Öztürk Ç., silahını çekerek kiracısı Cihan Koyuncu’yu karnından ve kollarından vurmuş.

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