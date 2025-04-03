Ev Sahipleri Kira Artış Oranı Nedir?

KİRA ARTIRIMI SORUNUNUN GÜNDEMİ

Ev sahiplerinin ve kiracıların ilgisini çeken bir konu olan “Ev sahibi kiraya ne kadar zam yapabilir Nisan 2025?” sorusu, kira sözleşmelerinin yenilendiği bu dönemde önem kazanıyor. Kiracıların mali durumunu etkileyen kira artış oranları, ev sahiplerinin bütçe planlamalarını da doğrudan etkiliyor. Bu nedenle, birçok kişi bu konu üzerinde net bir cevap arıyor.

TÜİK VERİLERİ İLE KİRA ARTIRIMI BELİRLENİYOR

TÜİK, Mart 2025 enflasyon verilerini 3 Nisan 2025 tarihinde saat 10:00’da açıklayacak. Bu veriler, Nisan ayı için kira artış oranlarının belirlenmesinde temel oluşturacak. Kira artış oranları genellikle, tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) on iki aylık ortalamasına göre hesaplanıyor. Örneğin, Şubat 2025’te açıklanan verilere dayanan Mart ayı kira artış oranı %53,83 olarak belirlenmişti. Ancak, 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2024 tarihleri arasında yenilenen konut kira sözleşmeleri için yasal olarak belirlenen %25’lik üst sınırlama, 1 Temmuz 2024 itibarıyla sona ermişti.

NİSAN 2025’TE KİRA SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA

Bu nedenle, Nisan 2025’te yenilenecek kira sözleşmeleri için bu sınırlama geçerli değil. Ev sahipleri, TÜİK tarafından açıklanacak Mart 2025 TÜFE on iki aylık ortalama artış oranını baz alarak kira artışı yapabilecekler. Bu oran, 3 Nisan’da duyurulacak enflasyon verileriyle kesinlik kazanacak. Ev sahipleri, belirlenen oranın üzerinde bir artış talep edemezken, kiracılar da bu oranın altında bir zam talep edebiliyor.