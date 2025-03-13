Ev Tavanından Su Kaçağı Krizi

TEHLİKE ANLARIYLA YÜZ YÜZE KALDILAR

Afyonkarahisar’da, üst katta oturan kardeşinin ailesiyle yaşanan anlaşmazlık nedeniyle karı koca bir çift ciddi bir tehlike atlattı. İddialara göre, mutfak ve banyonun tavanından gelen su kaçağını onarmayı reddettikleri için, çiftin evinin mutfak dolabı, gece geç saatlerde büyük bir gürültüyle yere düştü. Neyse ki, o esnada evde kimsenin olmaması, olası yaralanmaların önüne geçti. Olay, Veysel Karani Mahallesi’nde yaşandı.

KARDEŞLER ARASINDAKİ GERGİNLİK

Ali Sevim, yaklaşık 15 yıl önce kardeşi Cengiz Sevim ile birlikte 3 katlı bir bina yaptırdı. Ali Sevim, binanın ikinci katında yaşarken, kardeşi ise üst katına yerleşti. Zamanla, Ali Sevim evinin mutfak ve banyo tavanlarında rutubet sorunları yaşamaya başladı. Bu durumu kardeşine bildirerek sorun çözülmesini talep etti. Ancak, taraflar arasında “sen yaptır, ben yaptır” gerginliği yaşandı ve konu sonunda mahkemeye taşındı. Cengiz Sevim, mahkemede tadilat yaptıracağını söylese de süreç içerisinde aralarındaki sorun çözülmedi.

ÖLÜM TEHLİKESİ VE MAHKEME YOLU

Bir süre sonra Cengiz Sevim’in vefatı sonrasında mutfak ve banyo tavanındaki sorunlar devam etti. En sonunda, mutfak dolabı sahur saatlerinde büyük bir gürültüyle düştü. Olay sırasında mutfakta kimsenin olmaması, olası bir facianın önüne geçerken, Ali Cengiz durumu İhlas Haber Ajansı muhabirine şöyle aktardı: “Kardeşim öldükten sonra hanımına laf anlatamadık. Su sızıntısını bize de yaptırmıyor, kendisi de yaptırmıyor ve sonunda mutfak dolabı uçtu. Eğer olay esnasında birimiz burada olsaydık, yoğun bakımda olabilirdik.”

YENİ HUKUKİ ADIMLAR ATILACAK

Cengiz, olay esnasında bir deprem olduğunu düşündüklerini belirterek, “Çok kötü uçtu dolap. Mahkemeye verdim rahmetli kardeşimi, mahkemeden de caydırıcı bir ceza çıkmadığı için durum böyle oldu. Dolabın düştüğü olay sonrası avukatımızla tekrar görüşüp yeni bir dava açılması için girişimlere başladık” dedi. Diğer yandan, iddiaların merkezindeki N.S. ise konuşmaktan çekinerek, soruları yanıtsız bıraktı.