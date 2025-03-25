PRATİK VE LEZZETLİ BAKLAVA TARİFİ

Tatlı tutkunu olanlar için harika bir seçenek sunan ev yapımı çıtır çıtır baklava tarifi, mutfağınızda profesyonel bir aşçı gibi hissettiriyor. Bu tarif sayesinde dışarıdan baklava almak zorunda kalmadan, kendi ellerinizle mükemmel sonuçlar elde edebilirsiniz. Peki, ev yapımı çıtır çıtır baklava nasıl hazırlanıyor?

HAMUR MALZEMELERİ

Hamur için kullanmanız gereken malzemeler şunlardır: 3,5 su bardağı un (kontrollü eklemeniz önerilir), 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı süt, 1 yumurta, 1 yemek kaşığı sirke (çıtırlık kazandırıyor), 1 tutam tuz ve 1 çay kaşığı kabartma tozu.

Ayrıca hamurun açılması için bolca nişasta (buğday veya mısır nişastası) gerekiyor.

İÇ HARÇ VE ÜST MALZEMELER

İç harcı olarak 2 su bardağı dövülmüş ceviz kullanabilirsiniz, dilerseniz fıstık da tercih edebilirsiniz. Üzeri için 200 gr tereyağı ve yarım çay bardağı sıvı yağ yeterli olacaktır.

Şerbet malzemeleri ise: 3 su bardağı toz şeker, 3 su bardağı su ve birkaç damla limon suyu.

ŞERBETİN HAZIRLANIŞI

Şerbeti hazırlamak için, şeker ve suyu bir tencereye alarak kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra 10 dakika daha kaynatmaya devam edin. Ardından, limon suyunu ekleyin ve 2-3 dakika daha kaynatıp ocaktan alarak soğumaya bırakın.

Hamur malzemelerini bir araya getirerek yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur yoğurun. Hamuru üzerini örterek 20-30 dakika dinlendirin. Hamuru açmak için 20-24 eşit bezeye ayırın ve her bir bezeyi nişasta ile tabak büyüklüğünde açın. 10-12 bezeyi üst üste koyarak (aralarına nişasta serpmeyi unutmayın), hepsini birlikte büyük bir yufka haline gelene kadar açın. Yağladığınız tepsiye sererek ortasına ceviz serpiştirin. Kalan bezeleri de aynı yöntemle açıp üstüne yerleştirin.

DİLİMLEME VE PİŞİRME

Baklavayı istediğiniz şekle (baklava dilimi, kare vs.) dilimleyin. Tereyağını eritip, sıvı yağla karıştırın ve köpüklerini alarak sıcak yağı baklavanın her yerine dökün. Önceden 170°C’de ısıtılmış fırında, altı ve üstü kızarana kadar (yaklaşık 45-50 dakika) pişirin.

ŞERBETLEME PROSESİ

Baklava sıcakken, soğumuş şerbeti üzerini dökün. Şerbetin iyice çekebilmesi için baklavayı en az 3-4 saat (tercihen 1 gece) bekletin.