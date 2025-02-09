Evanjelik Topluluk, Trump’ı Mesih Olarak Tanıttı

EVANGELİK TOPLULUKTAN TRUMP’A GÜÇLÜ DESTEK

Evanjelik topluluk, Donald Trump siyasi hayata ilk adımını attığı andan itibaren ona önemli bir destek sağladı. 2018 seçimlerinde Trump’ın başarısı için özel ayinler düzenleyen Evanjelikler, 5 Kasım seçimlerinde de onu açıkça desteklediklerini ifade etti. Başkanlık koltuğuna oturduğunda ise Evanjeliklerin Trump hakkında bir iddiası ortaya çıktı.

TRUMP’I MESİH İLAN ETTİLER

Daha önceki dönemlerde de Evanjelik toplulukta, Donald Trump’ın Tanrı’nın seçilmiş kişisi olduğu fikri benimsenmişti. Ancak bu düşünce daha da ileriye taşınarak Trump’a Mesih kimliği atfedildi. Greek Reporter’ın haberine göre, bu görüş 2016 yılında Evanjelik düşünür Lance Wallnau’nun yaptığı açıklamalarla yayılmaya başladı.

TANRI’NIN SEÇTİĞİ LİDER OLARAK KORESH

Wallnau, Trump’ı Eski Ahit’teki Pers Kralı Koresh’e benzeterek, onu “modern zamanların Koresh’i” olarak tanımladı. Wallnau, Trump’ın “fırtınada yol alacak bir Koresh” olduğunu ve Tanrı tarafından seçilen bir lider olarak algılanması gerektiğini belirtti. Bu düşünce zamanla Evanjelik topluluğun büyük bir kısmı tarafından kabul edildi. Koresh, Tanrı tarafından seçilmiş bir hükümdar olarak görülüyor; Babil’i fethedip Yahudileri esaretten kurtaran Koresh, pagan bir figür olmasına rağmen Tanrı’nın halkını özgürlüğe kavuşturmuştu. Evanjelikler de Trump’ı benzer bir şekilde, Tanrı tarafından seçilmiş bir lider olarak değerlendirmeye başladı.

TRUMP İÇİN ÖZEL KİLİSE KURULDU

Donald Trump’ı başkanlığa taşıyan kampanya döneminde çalışmalarına destek veren Evanjelik Pastörler, Beyaz Saray’ın yeni sahibinin bir ‘Mesih’ olduğu fikrini yaymaya başlamıştı. Evanjelik topluluklar arasında bu iddia büyük bir kabul gördü ve Evanjelikler zamanla Trump’a kutsal özellikler atfeden fanatik bir tarikata dönüştü. Bu grup, Virginia’da Trump’a adanmış bir kilise kurdu.

SUİKAST GİRİŞİMİ VE MESİH KİMLİĞİ

13 Temmuz’daki suikast girişiminden mucizevi bir şekilde kurtulması, taraftarları arasında Trump’ın bir ‘Mesih’ olduğu inancını güçlendirdi. Trump’ın da üyesi olduğu Evanjelist Kilisesi’nden birçok kişi, ‘Mesih’ inancının etkisiyle hareket etti. Bu durum bazı soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Bazı kesimler, Trump dönemi boyunca hükümet kadrolarında Evanjelistlerin görev alacağını ve ABD yönetiminin ülkeyi izolasyonist bir konuma getireceğini düşünüyor.