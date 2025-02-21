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Evcen ve Özçivit’in Kar Pozları Büyük İlgi Gördü

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KAR POZLARIYLA DİKKAT ÇEKTİLER

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, oğulları Karan ve Kerem ile birlikte kar ortamında çektirdikleri pozları takipçileriyle paylaştı. Ünlü çiftin bu kış için seçtikleri kombin, sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Çalıkuşu dizisinde başlayan ilişkilerini 2017 yılında evlilikle taçlandıran çift, 2019 yılında ilk oğulları Karan’ı ve 2023’te ise ikinci oğulları Kerem’i kucaklarına aldı.

Ailesiyle çektirdiği pozları sosyal medya üzerinden sık sık paylaşan Fahriye Evcen, bu defa “Karlı Aile Portresi” notuyla karda verdikleri pozları takipçileriyle paylaştı. Ünlü çiftin bu paylaşımları, takipçilerinin beğenisini kazanırken, özellikle Burak Özçivit’in giydiği kombin sosyal medyada gündem oldu.

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