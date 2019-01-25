Evcil hayvanını terk edenler yandı!

Evcil hayvanını sokağa terk eden vicdansızların cezalandırılması için yapılan çalışmaların da sonuna gelindi.

Hayvan hakları savunucularının da takipçisi olduğu düzenleme ile ilgili birinci ağızdan açıklama yapıldı.

Taslakta, hayvanlara yönelik şiddet ve kasten öldürme fiillerinin suç kapsamına alınması yönünde düzenlemeler öngörülüyor. Sahipli hayvanlarını sokağa terk edenlere de yaptırım getirilmesini hedefliyoruz.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hayvanları Koruma Kanunu’nda değişiklik yapılmasına yönelik taslakta, hayvanlara yönelik şiddet ve kasten öldürme fiillerinin suç kapsamına alınması yönünde düzenlemeler yapılmak istendiğini belirterek, “Ev hayvanı satış yerlerinde kedi ve köpek bulundurulmasının yasaklanmasına dair değişiklik öngörülmüştür” dedi.

ÇÖZÜM ÇALIŞTAYI

Pakdemirli, Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından düzenlenen “Sokak Hayvanları Çözüm Çalıştayı”na katıldı. Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde yerel yönetimlerce kısırlaştırılıp aşılanan sahipsiz hayvanların alındıkları ortama geri bırakıldığını belirten Pakdemirli, şöyle devam etti:

HAPİSHANE OLMASIN

“Hayvanlara yönelik kasten öldürme, işkence, eziyet ve kötü muamele fiillerinde artış görülüyor. Bu sebeple Hayvanları Koruma Kanunu’nda değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyuldu. Taslakta, hayvanlara yönelik şiddet ve kasten öldürme fiillerinin, suç kapsamına alınması yönünde düzenlemeler öngörülüyor. Ayrıca, sıkça şikâyet konusu olan, ev hayvanı satış yerlerinde kedi ve köpek bulundurulmasının yasaklanmasına dair değişiklik öngörüldü. Sahipli hayvanlarını sokağa terk edenlere de yaptırım getirilmesini hedefliyoruz. Bakanlığımız, hayvanlara şiddet ve kötü muamele gösterenlere gereken cezaların verilmesi maksadıyla, ilgili kanunda değişiklik yapılmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Biz hayvan hapishanesi yapmak istemiyoruz. Bu kapsamda suçu işleyen her kimse cezasını öder. Hayvan hakları ihlalleriyle ilgili olarak 2007-2018 döneminde toplam 9 milyon 151 bin 700 lira idari para cezası uygulandı.”