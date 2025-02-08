Evde Bakım Maaşı Şubat Ayı Yatırılıyor

EVDE BAKIM MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Evde bakım maaşı, her ay olduğu gibi 15 ile 31’i arasında farklı tarihlerde ve değişik şehirlerde hesaplara yatırılıyor. Şubat ayı için ödemelerin 15 Şubat’tan itibaren başlaması bekleniyor. Ancak her şehirde ödeme tarihi farklılık gösterebildiği için vatandaşların sürekli sorgulama yapması gerekli.

GEÇİKME OLASILIĞI

Özellikle ödemelerin hafta sonu ya da resmi tatillere denk gelmesi durumunda bazı illerde gecikmeler olabiliyor. Evde bakım maaşının yatırılıp yatırılmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar, e-Devlet üzerinden kolayca sorgulama yapabiliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evde bakım maaşlarını her il için ayrı tarihlerde hesaplara yatırıyor.

E-DEVLET ÜZERİNDEN SORGULAMA YÖNTEMİ

Hangi illerde ödemelerin gerçekleştirildiğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, e-Devlet sistemi üzerinden güncel bilgileri takip edebilir. Maaşların ne zaman hesaplara yatıp yatmadığını kontrol etmek isteyen vatandaşların, her ayın 15’inden itibaren düzenli olarak sorgulama yapması gerekiyor. Ödeme yapılan illerin listesi, gelişmelere bağlı olarak sürekli güncellenmeye devam edecek.