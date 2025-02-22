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Evde Bakım Yardımı 10 Bin 125 TL Oldu

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AİLE YILI KAPSAMINDA YARDIM ARTIYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı çerçevesinde engelli bireylerin aileleriyle birlikte evde yaşam sürdürebilmeleri için verilen Evde Bakım Yardımı’nın aylık miktarını 10 Bin 125 TL’ye çıkardığını açıkladı. Göktaş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Aile, en güçlü bağımız, en güvenli limanımızdır.” sözlerini aktardı.

BAKANLIK DESTEKLERİ ARTTIRIYOR

Evde bakım yardımının aile odaklı bakım hizmetlerini güçlendirme amacı taşıdığını belirten Göktaş, bu yardımdan yararlanan Yalçınkaya ailesini ziyaret ettiğini de açıkladı. Bakan Göktaş, “Bu ay 541 bin vatandaşımıza toplam 5,4 milyar lira ödeme yaptık. 2024 yılında ise 54,7 milyar lira destek sağladık.” diyerek 2024 yılı için ödenecek desteklerin önemini vurguladı.

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