Evde Bakım Yardımı 10 Bin TL’ye Yükseldi

ENGELLİLER İÇİN YENİ YARDIM MİKTARI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı kapsamında engelli bireylerin evde aileleriyle birlikte yaşamalarına destek olmak amacıyla sağlanan Evde Bakım Yardımı’nın aylık tutarını 10 Bin 125 TL’ye çıkardığını duyurdu. Göktaş, konuyla ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşımda “Aile, en güçlü bağımız, en güvenli limanımızdır.” şeklinde ifadeler kullandı.

SOSYAL DESTEK HIZLA ARTMAKTA

Evde bakım yardımının aile odaklı bakım hizmet modellerini güçlendirmeyi hedeflediğini açıklayan Göktaş, bu yardımdan faydalanan Yalçınkaya ailesini de ziyaret ettiğini aktardı. Ayrıca Bakan Göktaş, “Bu ay 541 bin vatandaşımıza toplam 5,4 milyar lira ödeme yaptık. 2024 yılında ise 54,7 milyar lira destek sağladık.” şeklinde bir açıklamada bulundu.