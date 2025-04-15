Evde Bakım Yardımı Aileyi Destekliyor

ENGELLİ BİREYLERİN DESTEKLENMESİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Evde Bakım Yardımı’nın 2006 yılında engelli bireylerin aileleriyle birlikte desteklenmesi amacıyla başlatıldığını vurguladı. Göktaş, engelli vatandaşların bakımlarının evde yapılmasının öncelikli hedeflerinden biri olduğunu belirterek, “Evde Bakım Yardımı ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz” şeklinde ifade etti.

AİLELERİ İÇİN ÖNEMLİ DESTEK

Evde Bakım Yardımı programı çerçevesinde, kişi başına aylık 10 bin 125 lira ödeme yapıldığını aktaran Göktaş, toplamda bu ay 5,4 milyar lira tutarında Evde Bakım Yardımı’nın desteklenecek vatandaşların hesaplarına yatırıldığını duyurdu. Bakan Göktaş, aylık ortalama 544 bin kişinin Evde Bakım Yardımı’ndan faydalandığını, ödemelerin tüm engelli vatandaşlar ve aileleri için hayırlı olmasını diledi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR YARDIM ANLAYIŞI

Göktaş, bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla devam etmesi için gereken çalışmaları sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.