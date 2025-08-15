Haberler

Evde Bakım Yardımları Başladı.

EVDE BAKIM YARDIMLARI HESAPLARA YATIRILDI

Evde bakım yardımları, hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlandı. Bakan Göktaş, “Bu yardım ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz. Bu çerçevede 2025 yılı içerisinde bugüne kadar toplam 37,4 milyar lira Evde Bakım Yardımı’nda bulunduk.” açıklamasında bulundu.

YARDIM TUTARLARI ARTIRILDI

Bakan Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan evde bakım yardımı aylık ödemelerinin temmuz ayı memur maaş katsayısına göre artışla birlikte 10 bin 125 liradan 11 bin 702 liraya çıkarıldığını duyurdu. Ayrıca, her ayın 15’inde hak sahiplerinin hesaplarına ödeme yapıldığını hatırlattı.

TOPLAM ÖDEME MİKTARI BÜYÜDÜ

Bakan Göktaş, “Yeni düzenlemeyle evde bakım yardımı ödemelerini hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırmaya başladık. Hali hazırda 529 bin vatandaşımız evde bakım yardımından yararlanıyor. Bu kapsamda bu ay toplam 6,1 milyar lira ödeme yapıyoruz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim.” şeklinde bilgi verdi.

