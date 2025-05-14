‘Evde Ek İş’ Dolandırıcılığı: 30 Gözaltı

EVDE EK İŞ VAADİ İLE DOLANDIRICILIK

Sosyal medya üzerinden ‘evde sabun paketleme’, ‘çorap paketleme’ gibi ilanlarla binlerce kişiyi manipüle eden suç şebekesi tespit edildi. Eş zamanlı yapılan baskınlarla 30 şüpheli gözaltına alındı ve bu kişilerin yaklaşık 100 milyon TL haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

UZUN SÜREDİR TAKİPTEYDİLER

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyon, nitelikli dolandırıcılık çetesi üzerindeki uzun süreli bir takip sürecinin ardından gerçekleştirildi. Şebekenin Instagram ve Facebook gibi sosyal medya platformlarında “Evde ek iş fırsatı”, “Sabun paketleyerek para kazan”, “Çorap paketleme işi” gibi ilanlarla özellikle ev hanımlarını hedef aldığı belirlendi.

SİGORTA ÜCRETİ VE KAPARO TALEPLERİ

İlanlara başvuru yapan vatandaşlara, sigorta ücreti, kaparo, vergi ücreti, dosya masrafı ve kargo bedeli gibi bahanelerle para istendiği ortaya çıktı. Dolandırıcılar, mağdurların güvenini kazanmak için Adalet Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ait sahte logolar kullanarak belgeler gönderdikleri, sahte vergi levhaları ve firma isimleri ile kendilerini yasal bir şirket olarak gösterdikleri anlaşıldı.

11 İLDE EŞ ZAMANKI OPERASYON

İzmir’de gerçekleştirilen dolandırıcılıkta 19 kişinin mağdur olduğu, ayrıca şüphelilerin banka hesaplarının incelenmesi sonucu Türkiye genelinde birçok kişiyle daha dolandırıcılık yapıldığı ve toplamda 100 milyon TL’lik bir vurgun yapıldığı tespit edildi. Ekipler, 13 Mayıs 2025 sabahı saat 05.30’da İzmir’in yanı sıra Adana, Aydın, Hatay, Mersin, Diyarbakır, Şırnak, Burdur, Şanlıurfa, Trabzon ve Sakarya’da eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 30 şüpheli yakalanırken, çok sayıda dijital materyal ve belgeye de el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.