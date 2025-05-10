Evde Ölü Bulunan Şahıs, Diyarbakır’da

DİYARBAKIR’DA NELER OLDU?

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde beş gündür kayıp olan bir kişi, evinde ölü bulundu. Alınan bilgiler doğrultusunda, Aziziye Mahallesi’nde yalnız yaşayan Abdurrahim Gezer’den uzun süredir haber alınamamıştı. Gezer’in ailesi, endişelenerek evine gitti ve camı kırarak içeri girdi.

Gezer’in yakınları, içerden gelen ağır bir koku üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri gönderildi. Yapılan incelemede, Abdurrahim Gezer’in cesedi bulundu. Cansız bedeni, gereken işlemler için Ergani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.