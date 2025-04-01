Evde Sağlık Hizmeti Hastaları Memnun Ediyor

RAMAZAN BAYRAMI’NDA EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ DEVAM EDİYOR

Karaman’da, Ramazan Bayramı’nda evde sağlık hizmetleri sunmaya devam ediliyor. Yaşlı ve kronik hastalıkları nedeniyle yatağa bağımlı veya yürüyemeyen engelli bireylerin tıbbi takiplerini evlerinde gerçekleştiren Evde Sağlık hizmetleri ekipleri, bayramda da görev yaptı. Bu bağlamda, Karaman Evde Sağlık Hizmetleri ekibi, 97 yaşındaki Ayşe Evren’i evinde ziyaret ederek rutin kontrollerini yaptı ve tıbbi ihtiyaçlarını karşıladı.

HASTALARIMIZIN İHTİYAÇLARINI KARŞILIYORUZ

Evde Sağlık Birimi Sorumlusu Dr. Enes Coşkun, evde sağlık hizmeti alan bireylerin tıbbi gereksinimlerini kesintisiz bir şekilde karşıladıklarını ifade etti. Coşkun, bu hizmetin özellikle hareket kabiliyeti kısıtlı olan ve hastaneye ulaşmakta zorluk çeken kişiler için oldukça yararlı olduğuna dikkat çekerek, “Bayram günlerinde de hastalarımızı yalnız bırakmamak bizim için bir sorumluluk. Ekiplerimiz, hastalarımızın tıbbi ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için gece gündüz çalışıyor. Bundan sonra da Karaman halkına kaliteli ve kesintisiz sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz” dedi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR

Ayşe Evren’in oğlu Nazım Faruk Evren, sağlık personelinin her şartta kendilerine yardım etmeye hazır olduğunu belirterek, “Evde sağlık ekibi, annemize adeta kendi anneleri gibi ilgi gösteriyor. Onların sayesinde hiçbir zaman yalnız hissetmiyoruz. Her aradığımızda yanımızdalar ve ihtiyaçlarımızı en iyi şekilde karşılıyorlar. Böyle bir hizmet sunulmasından dolayı çok mutluyuz ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu. Evde sağlık hizmeti alan 97 yaşındaki Ayşe Evren de sağlık ekiplerine ilgilerinden dolayı minnettarlığını iletti.

KARAMAN’DA 500’DEN FAZLA KİŞİ HİZMETTEN FAYDALANIYOR

Karaman İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Serkan Yurdakul, evde sağlık hizmetlerinin hastaneye erişim sağlamakta zorlanan bireyler için büyük bir kolaylık sunduğunu belirtti. Karaman’da 1,500’den fazla evde sağlık hizmeti alan hasta bulunduğunu söyleyen Yurdakul, “Ekiplerimiz, yıl boyunca hastalarımıza yaklaşık 25 bin ziyaret gerçekleştirmektedir. Vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve onların yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu süreçte büyük bir özveriyle çalışan evde sağlık birimi personelimize de teşekkür ediyorum. Onların fedakarlıkları sayesinde hastalarımıza en iyi şekilde hizmet sunmaya devam ediyoruz” dedi.