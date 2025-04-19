Evde Sağlık Hizmetleri, Hastalara Umut Oluyor

DÜZCE’DE EVDE SAĞLIK HİZMETLERİYLE YENİ UMUT

Düzce’de, Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan Evde Sağlık Hizmetleri, yatağa bağımlı, yaşlı bireyler ve özel ihtiyaçları olan hastalar için sağlık kurumları konforunu evlerine getiriyor. Bu hizmetten yararlanan hastalar ve yakınları, yapılan ziyaretlerle hem duygusal hem de fiziksel destek buluyor. Evde sağlık ekipleri, hastaları muayene ettikten sonra, sıcak bir iletişimle onlarla etkileşim kurarak onların moral ve motivasyonunu artırıyor.

KAPIDAN KAPIYA SIRADA KİŞİSEL İLGİ

Düzce Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri, düzenli olarak evde sağlık hizmeti almak isteyen hastaları ziyaret ediyor. Rutin kontrollerin yanı sıra gerektiğinde ambulanslarla hastaları hastaneye sevk ediyor. Kapı kapı gezerek hasta olan bireylerle yakın bir iletişim kuran sağlık ekipleri, onları bir aile ferdi gibi destekliyor. Ayrıca, sağlık ekipleri evde hastaların tansiyon ve şeker ölçümleri gibi temel sağlık kontrollerini yaparak, hastaların şikayetlerini de dinliyor ve ihtiyaçlarına uygun müdahalelerde bulunuyor.

BİREYSEL DENEYİMLER VE MEMNUNİYET

93 yaşındaki Fatma Üstün, “Evde sağlık var” diyerek, sağlık ekiplerinin evdeki varlığının kendisi için ne kadar önemli olduğunu vurguluyor. Nuriye İnan da, annesi için evde sağlık hizmetlerinin geldiğini ve bu durumdan oldukça memnun olduklarını belirtiyor. Evde doktor ziyareti olmasının hastane ziyaretine göre daha avantajlı olduğunu ifade ediyorlar.

Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Evde Sağlık Hizmetleri’nin hasta ve hasta yakınları için sağladığı konforu dile getiriyor. Geçtiğimiz yıl boyunca 18 bin 898, bu yılın ilk 3 ayında ise toplamda 4 bin 700 hane ziyareti yapıldığını aktarıyor. Dr. Yılmaz, “Bu hizmet hastaların memnuniyetini ve ailelerin konforunu artırıyor. İlaç yazımından, hasta bezlerine kadar birçok konuda destek sağlıyoruz,” diyor. Evde sağlık hizmeti almak isteyenler, Sağlık Bakanlığı veya Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ile iletişime geçerek bu hizmetten faydalanabiliyor.