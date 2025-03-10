Evde Teravih Namazı Kılınabilir Mi?

TERAVİH NAMAZI EVDE KILINABİLİR Mİ?

Pandemi sürecinde camilerde teravih namazının kılınmasının yasaklanmasıyla birlikte, bu konuda birçok insan çeşitli sorular sormaya başladı. Bu kapsamda, “teravih namazı evde kılınır mı?” sorusunun cevabını merak edenler için detaylı bilgiler derledik. Merak edilen bir diğer konu ise teravih namazının kılınma şeklidir. Peki, teravih namazı 8 rekât kılınabilir mi?

TERAVİH NAMAZININ REK’ATLARI HAKKINDA KAYNAKLAR

Hz. Peygamber’in (s.a.s.) teravih namazının kaç rekât olarak kılındığına dair kesin bir rivâyet bulunmuyor. Bazı kaynaklarda Resûlullah’ın, vitir dâhil olmak üzere, yirmi üç rekât kıldığına dair rivâyetler yer alsa da, bu bilgiler fukahalar tarafından farklı değerlendirilmiş. Hz. Âişe’nin, Hz. Peygamber’in gece namazları hakkındaki hadisinden ve Hz. Ömer’in teravih namazının cemaatle kılınmasını başlatmasından hareketle durumu netleştirmeye çalışmak mümkündür.

Hz. Âişe, “Resûlullah, Ramazan ve Ramazan dışındaki gecelerde on bir rek’attan fazla (nâfile namaz) kılmamıştır” (Buhârî) demektedir. Bazı rivâyetlerde ise bu sayının on üç olduğu belirtiliyor (Müslim). Ancak bu hadislerin teravih namazı ile ilgili olup olmadığı net bir şekilde açıklanmamıştır. Hz. Âişe’nin sözleri, Resûlullah’ın düzenli olarak kıldığı bir gece namazının bulunduğuna işaret ediyor.

TAKİP EDİLEN DİNİ UYGULAMALAR

Kur’an-ı Kerim’de, “Gecenin bir kısmında uyanarak, sana mahsus bir nâfile olmak üzere namaz kıl” (el-İsrâ) buyruluyor. Bu durum, Hz. Peygamber’in Ramazan ayında yaptığı ibadetlerde bir artış olup olmadığını sorgulamak için sorulmuş olabilir. Hz. Âişe’nin rivâyetleri, Ramazan’ın son on gününde Hz. Peygamber’in gecelerini ibadetle geçirdiğini ve aile bireylerini de bu konuda iyileştirdiğini göstermektedir.

Hz. Ömer’in zamanında cemaatle teravih kılınması esnasında yirmi ve on bir rekât şeklinde çeşitli rivâyetler mevcut. Dönemde teravihin yirmi rekât olarak yerleştiği ve bu uygulamanın günümüze kadar devam ettiği ifade ediliyor. Tekrar vurgulamak gerekirse, teravih namazı nâfile bir ibadet olduğundan, farz gibi algılanmaması gerekiyor. Yorgunluk veya başka sebeplerle evde 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rekât kılınması durumunda da sünnet yerine getirilmiş olur. Ancak cemaatle kılmak, bu ibadetin ruhuna daha uygun bir davranış olarak öne çıkıyor.