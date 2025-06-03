Evden 4 Kamyonet Çöp Çıktı

ALZHEIMER HASTASININ EVDEN KÖTÜ KOKULAR GELİYORDU

Tepebaşı ilçesinin Şarhöyük Mahallesi’nde yaşayan Alzheimer hastası 73 yaşındaki Nahide G.’nin komşuları, evden yaklaşık 2 yıldır kötü kokular geldiğini fark etti. Bu durumu ileten komşular, durumu ilgili birimlere bildirdi.

ZABITA VE POLİS EKİPLERİ OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Yapılan şikayetlerin ardından, Tepebaşı Belediyesi zabıta ve polis ekipleri evin kapısını açarak içeri girdi. Ekipler, evin haliyle karşılaştıklarında, çöplerle dolu olduğunu gördü. Evin temizlenmesi için gerekli yasal işlemler başlatılarak, mahkeme kararıyla temizlik çalışmaları gerçekleştirildi.

Temizlik faaliyetlerine, Şarhöyük Mahalle Muhtarı Ayşe Yılmaz da katıldı. Tepebaşı Belediyesi temizlik görevlileri, evden toplamda 4 kamyonet çöp çıkardı. Psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen Nahide G.’nin evde yaklaşık 2 yıldır çöp biriktirdiği söyleniyor.