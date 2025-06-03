Evden 4 Kamyonet Çöp Çıktı

ALZHEIMER HASTASI KOMŞUSUNDAN KÖTÜ KOKULAR YÜZÜNDEN ŞİKAYET

Tepebaşı ilçesine bağlı Şarhöyük Mahallesi Gap Sokak’ta yaşayan 73 yaşındaki Alzheimer hastası Nahide G.’nin komşuları, evden yaklaşık iki yıldır kötü kokular geldiğini ifade ederek şikayette bulundu. Bu durum üzerine Tepebaşı Belediyesi zabıta ve polis ekipleri, adrese sevk edildi. Ekipler, evde biriken çöplerle karşılaştı.

EVDEN DÖRT KAMYONET ÇÖP ÇIKARILDI

Mahkeme kararı doğrultusunda gerçekleştirilen temizlik çalışmaları, Şarhöyük Mahalle Muhtarı Ayşe Yılmaz’ın da katılımıyla yapıldı. Tepebaşı Belediyesi temizlik görevlileri, evden toplamda dört kamyonet çöp çıkardı. Psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen Nahide G.’nin evine yaklaşık iki yıldır çöp topladığı ifade ediliyor.